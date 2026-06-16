От компенсаций за задержку до ручной клади: ЕС готовит крупнейшее обновление прав авиапассажиров за последние 20 лет
Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения о масштабной реформе прав авиапассажиров, которая предусматривает как усиление защиты путешественников, так и более четкие правила для авиакомпаний.
Предварительное соглашение в контексте Европейского союза означает, что Европарламент и Совет ЕС уже достигли политического компромисса по конкретному законодательному акту, а основные разногласия между сторонами урегулированы. Хотя такое соглашение еще не считается окончательно принятым законом и требует официального утверждения, обычно это уже формальная процедура, в ходе которой существенных изменений не вносится.
Компенсации до 600 евро
Согласно соглашению, пассажиры сохранят право на возврат стоимости билета или изменение маршрута, а также смогут требовать компенсацию, если рейс задерживается более чем на три часа, отменяется менее чем за 14 дней до вылета или если пассажиру отказано в посадке.
Размер компенсации за задержанный или отмененный рейс будет зависеть от дальности полета:
- 250 евро — для рейсов до 1500 км;
- 400 евро — для рейсов от 1500 до 3500 км;
- 600 евро — для более дальних перелетов.
Авиакомпании смогут уменьшить компенсацию на 50% для дальнемагистральных рейсов, если пассажиру предложат альтернативный маршрут до пункта назначения или если задержка прибытия не превысит четырех часов.
Компенсация не будет выплачиваться, если задержка или отмена произошли из-за обстоятельств, на которые авиаперевозчик не мог повлиять.
Четкие инструкции по получению компенсации
Во всех случаях авиакомпании будут обязаны заботиться о пассажирах, оказавшихся в затруднительном положении. Согласно соглашению, перевозчики должны предоставлять напитки каждые два часа ожидания, питание после трех часов ожидания, а при длительных задержках — размещение на срок до трех ночей.
Кроме того, в течение четырех дней авиакомпании должны будут направлять пассажирам, столкнувшимся с задержкой или отменой рейса, понятные электронные инструкции о том, как подать заявление на компенсацию. Сделать это можно будет в течение четырех дней после завершения поездки.
Депутаты Европарламента добились того, чтобы для получения такой информации пассажирам не требовалось создавать учетную запись или использовать специальное приложение.
На подачу заявления о компенсации пассажирам будет отведено девять месяцев. У авиакомпаний будет 30 дней на выплату компенсации либо на объяснение причин отказа, если речь идет о чрезвычайных обстоятельствах, а также на разъяснение порядка подачи жалобы.
Авиакомпании должны будут указывать окончательную цену билета
Особые улучшения предусмотрены для семей и уязвимых категорий пассажиров.
Авиакомпании будут обязаны бесплатно размещать рядом с сопровождающим лицом детей младше 14 лет. Такой же принцип будет применяться к пассажирам с инвалидностью, ограниченной подвижностью и беременным женщинам.
Также новые правила предусматривают большую прозрачность ценообразования. Авиакомпании будут обязаны указывать окончательную стоимость билета, включая ручную кладь, а пассажиры смогут бесплатно брать в салон один личный предмет.
При этом перевозчики смогут предлагать более дешевые билеты тем пассажирам, которые путешествуют без ручной клади.
Не придется платить за распечатанный посадочный талон
Пассажирам больше не придется оплачивать исправление ошибок в написании имени и фамилии или получение распечатанного посадочного талона, если регистрация на рейс уже пройдена.
Депутаты также обеспечили право пассажиров получать посадочные талоны в цифровом формате без использования специальных приложений. Кроме того, авиакомпаниям будет запрещено отказывать в посадке пассажирам, которые предъявляют распечатанную версию цифрового посадочного талона.
Представители Европарламента подчеркивают, что новые правила стали компромиссом между усилением прав пассажиров и эффективностью работы авиационной отрасли. Они модернизируют регулирование, которое не претерпевало существенных изменений с 2004 года.