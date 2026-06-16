От компенсаций за задержку до ручной клади: ЕС готовит крупнейшее обновление прав авиапассажиров за последние 20 лет

Предварительное соглашение в контексте Европейского союза означает, что Европарламент и Совет ЕС уже достигли политического компромисса по конкретному законодательному акту, а основные разногласия между сторонами урегулированы. Хотя такое соглашение еще не считается окончательно принятым законом и требует официального утверждения, обычно это уже формальная процедура, в ходе которой существенных изменений не вносится.