Знайте свои права: латвийцам разъяснили, законны ли рекламные звонки на "случайно набранные" номера
Многие жители хотя бы раз получали неожиданный телефонный звонок, в ходе которого какая-либо компания предлагала приобрести товары или воспользоваться услугами. Нередко на вопрос о том, откуда был получен номер телефона, следует ответ, что он был "автоматически сгенерирован". Однако дает ли это право звонить людям без их согласия?
В Государственную инспекцию данных (DVI) обратился житель, который получил телефонный звонок от пиццерии с предложением оформить подписку на доставку пиццы. На вопрос о том, каким образом компания получила его номер телефона, сначала конкретного ответа дано не было, однако позже было пояснено, что номер был сгенерирован автоматически.
Житель подчеркнул, что не давал согласия на получение подобных звонков, и попросил DVI оценить, является ли поведение компании законным.
Получить согласие во время разговора недостаточно
В DVI напоминают, что перед распространением коммерческих сообщений физическим лицам необходимо получить их предварительное, свободное и недвусмысленное согласие. Такое согласие может быть дано, например, при регистрации на интернет-сайте, заполнении анкеты или установке соответствующей отметки в специальном поле.
В свою очередь, согласие не может быть получено только во время телефонного разговора уже после того, как звонок был совершен.
Инспекция подчеркивает, что согласие касается не только рекламного содержания, но и самого способа связи, включая телефонные звонки.
Физическим лицам нельзя звонить без согласия
DVI разъясняет, что существует важное различие между физическими и юридическими лицами.
Если коммерческий звонок совершается физическому лицу, предварительное согласие является обязательным. В отношении юридических лиц нормативные акты предусматривают более широкие возможности для коммерческой коммуникации.
Однако даже в случаях, когда компания использует автоматически сгенерированные телефонные номера, она должна еще до совершения звонка иметь возможность определить, принадлежит ли конкретный номер физическому или юридическому лицу. Если провести такое разграничение невозможно, осуществление коммерческих звонков не допускается.
Номера, полученного от знакомого, тоже недостаточно
Государственная инспекция данных также обращает внимание на распространенное заблуждение: если номер телефона компании передал друг, родственник или коллега, это не означает, что компания вправе использовать такую контактную информацию для рекламных звонков.
Каждый человек должен самостоятельно решать, хочет ли он получать коммерческие сообщения. Третье лицо не может дать согласие от имени другого человека. Ответственность за законность таких звонков в любом случае несет сам коммерсант.
DVI: случайно сгенерированный номер не является оправданием
Инспекция приходит к выводу, что компания не может оправдывать рекламный звонок тем, что номер телефона был получен путем автоматической генерации или что согласие планировалось получить уже во время разговора. Согласно разъяснению DVI, такой звонок сам по себе уже считается коммерческим сообщением либо его частью, поэтому предварительное согласие должно быть получено еще до начала контакта.
Следовательно, и в рассматриваемом случае с рекламным звонком от пиццерии компания действовала не в соответствии с требованиями нормативных актов.
Государственная инспекция данных призывает компании соблюдать прозрачность и добросовестность при общении с потенциальными клиентами, четко указывая, каким образом была получена контактная информация и на каком основании осуществляется коммерческая коммуникация.