Знайте свои права: латвийцам разъяснили, законны ли рекламные звонки на "случайно набранные" номера

Инспекция приходит к выводу, что компания не может оправдывать рекламный звонок тем, что номер телефона был получен путем автоматической генерации или что согласие планировалось получить уже во время разговора. Согласно разъяснению DVI, такой звонок сам по себе уже считается коммерческим сообщением либо его частью, поэтому предварительное согласие должно быть получено еще до начала контакта.