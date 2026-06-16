Финансовая оптимизация - спасение от кредитной ловушки
С одной стороны, кредит — это прекрасное изобретение, которое позволяет приобрести необходимую вещь здесь и сейчас, не откладывая деньги годами. Но, с другой стороны, нередки случаи, когда человек настолько увлекается кредитными возможностями, что в какой-то момент понимает: семейный бюджет больше не сходится! Как избежать такой неприятной ситуации, грамотно планировать погашение кредитов и при этом еще экономить, рассказывает директор по маркетингу Акционерного общества «Программа помощи заемщикам Латвии» Оскарс Запацкис.
Программа помощи заемщикам – что скрывается за этим названием?
Это акционерное общество, задача которого — помогать заемщикам находить наиболее выгодное решение в каждой конкретной ситуации, позволяющее улучшить финансовое положение в долгосрочной перспективе.
Довольно часто встречаются ситуации, когда человек живет с кредитными обязательствами, взятыми несколько лет назад. Однако со временем меняются условия, меняется финансовое положение, а зачастую происходят существенные изменения и в жизни самого человека. При этом он даже не подозревает, что может изменить свою ситуацию и рефинансировать кредит, оформленный пять или десять лет назад, на гораздо более выгодных условиях.
Именно здесь на помощь приходим мы. Наша миссия заключается не только в том, чтобы помочь упорядочить кредитные обязательства, но и в том, чтобы обучать людей вопросам финансовых возможностей и принятию грамотных решений для снижения ежемесячных платежей.
Как происходит оптимизация кредитов?
Представьте ситуацию: несколько лет назад вы оформили кредит на покупку автомобиля, затем еще один — на организацию путешествия, а позже еще несколько кредитов на другие цели. У каждого кредита свои условия и своя процентная ставка.
Однако спустя два года, рефинансируя оставшуюся сумму задолженности, мы, возможно, сможем предложить вам более выгодную процентную ставку и меньший ежемесячный платеж. Именно это и называется оптимизацией кредитов.
Насколько можно снизить ежемесячную процентную ставку при рефинансировании?
Назвать конкретную цифру сложно, поскольку каждая ситуация индивидуальна. У одного человека может быть личный кредит, у другого — кредит, оформленный на домохозяйство. Поэтому обстоятельства могут существенно различаться.
Но самое главное — мы гарантируем более низкие процентные ставки и готовы предложить условия лучше, чем у любого другого участника рынка. Неважно, есть ли у человека один кредит или несколько.
Например, если несколько лет назад вы взяли кредит на сумму 10 000 евро, то сейчас остаток задолженности может составлять, скажем, 3 500 евро. Эту сумму мы можем рефинансировать на более выгодных условиях.
Если же кредитов несколько, крайне важным становится их объединение. Вместо нескольких платежей клиент совершает только один. На практике это дает целый ряд преимуществ.
Во-первых, становится проще контролировать выплаты — больше не нужно помнить даты погашения каждого кредита отдельно.
Во-вторых, снижается процентная ставка.
В-третьих, финансовые потоки становятся более понятными и организованными.
Часто ли люди обращаются к вам только тогда, когда ситуация становится критической?
Да, к сожалению, нередко нас воспринимают как своего рода «скорую помощь» и обращаются лишь тогда, когда проблемы уже возникли.
То есть тогда, когда оформлено слишком много кредитов и появляются трудности с ежемесячными выплатами. Но в этот момент может оказаться уже слишком поздно для безболезненного решения проблемы. Поэтому я призываю людей задумываться о финансовой оптимизации заранее, пока ее еще можно провести максимально эффективно.
Согласитесь, есть разница, платить по кредиту 500 евро в месяц или всего 200 евро. Не стоит ждать момента, когда финансовое положение семьи станет критическим и все начнет рушиться.
Например, человек оформил один кредит под 40%, затем второй под 30%, после этого взял телевизор в беспроцентный лизинг и лишь тогда понял, что больше не справляется с обязательствами.
Мы объединим все кредиты, и клиент в любом случае останется в выигрыше. Однако гораздо разумнее обращаться к нам после первого или второго кредита, а не ждать до последнего момента.
Если проводить аналогию с медициной, то к врачу ведь не идут только тогда, когда уже совсем плохо. Намного разумнее периодически проходить обследование и следить за состоянием здоровья. В финансовой сфере действует тот же принцип.
Вы не только оптимизируете существующие кредиты, но и предлагаете клиентам новые?
Да. После нескольких лет работы мы решили развивать и это направление.
Учитывая, что наше название — «Программа помощи заемщикам Латвии», до сих пор люди ассоциировали нас исключительно с оптимизацией кредитов. Возможность оформить новый кредит через нас многие просто не рассматривали. Однако сегодня мы предлагаем и новые кредитные решения.
Более того, мы готовы предложить условия выгоднее, чем любой банк или другой кредитор. Гарантия более низкой процентной ставки — это наш официальный слоган, который мы даже зарегистрировали как товарный знак.
А если кто-то все же предложит кредит под более низкий процент?
До сих пор такого еще не случалось. Но если это произойдет, мы готовы сдержать свое слово и предложить еще более выгодные условия, даже если нам придется работать без комиссионного вознаграждения.
Как правильно и разумно оформить кредит, чтобы не попасть в неприятную ситуацию?
Одна из самых распространенных ошибок заключается в том, что люди сосредотачиваются исключительно на получении желаемого кредита и совершенно не думают о последствиях. Это неправильно.
Следует обязательно сравнивать процентные ставки и условия разных кредиторов. Вы получили предложение только в одном месте и сразу подписали договор? Или все-таки сравнили условия пяти различных компаний?
Кроме того, многие не обращают внимания на общую сумму переплаты по кредиту, хотя этот показатель крайне важен.
Еще одна проблема заключается в том, что люди часто занимают деньги импульсивно и необдуманно: «Мне срочно нужен новый телефон» или «Я хочу новую машину».
Нередко люди берут на себя кредитные обязательства, которые фактически превышают их реальные финансовые возможности.
На самом деле кредит следует рассматривать как финансовый инструмент, а не как средство исполнения сиюминутных желаний.
На что необходимо обратить внимание при оформлении кредита?
Во-первых, на соотношение ежемесячного платежа и уровня доходов.
Во-вторых, на процентную ставку и общую сумму переплаты.
В-третьих, необходимо оценить свои будущие планы и возможности погашения кредита. Если вы понимаете, что через несколько месяцев можете остаться без работы, возможно, сейчас не самое подходящее время для оформления кредита.
В-четвертых, обязательно сравните условия нескольких предложений.
Как люди могут найти вашу Программу помощи заемщикам?
Можно посетить наш сайт lkpp.lv.
Однако наша особенность заключается в том, что мы сами активно ищем клиентов и связываемся с ними напрямую.
Ежедневно мы совершаем до 10 000 звонков, общаясь с жителями Латвии и предлагая персональные консультации.
Мы также реализуем различные информационные проекты. Например, сейчас на нашем сайте lkpp.lv проходит опрос, цель которого — выяснить реальную ситуацию среди латвийских заемщиков.
Среди участников опроса будут разыграны призы для 20 победителей — каждому из них мы погасим основную сумму кредита в размере 500 евро.
Опрос продлится все лето, и принять участие в нем может любой человек, имеющий кредитные обязательства.
Кроме того, мы планируем размещать информационные стенды в торговых центрах, чтобы повышать финансовую грамотность населения.
Как вы выбираете, кому звонить?
Наша компания работает уже девять лет, и за это время мы сформировали обширную базу данных. Мы также проводили различные активности в Facebook, где люди оставляли свои контактные данные.
Время идет, и возможно, человек, который рефинансировал кредит через нас два года назад, сегодня снова заинтересован в более выгодных условиях. Тогда мы связываемся с ним повторно.
Но ведь звонят и мошенники. Как убедить человека, что ваш звонок не из этой категории?
Мошенников действительно хватает. Однако решение очень простое — откройте наш сайт и ознакомьтесь с отзывами о нашей работе в Google или Facebook. Убедиться в том, что мы реальная компания, а не мошенники, совсем несложно.
Приведу лишь один факт: каждый месяц при нашем посредничестве в среднем 1200 заемщиков снижают процентную ставку по своим кредитам, уменьшают ежемесячный платеж и оптимизируют срок погашения займа.
Почему выбирают LKPP?
- Мы являемся крупнейшим кредитным брокером в сфере объединения кредитов в Латвии и обладаем девятилетним опытом работы (регистрационный номер кредитного посредника KS-15).
- Каждый месяц в среднем 1200 заемщиков через нас снижают процентные ставки по своим кредитам, уменьшают ежемесячные платежи и оптимизируют сроки погашения.
- Ежемесячный объем профинансированных сделок составляет от 6 до 8 миллионов евро.
- С 2022 года мы также оказываем поддержку лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность.
- Мы поддерживаем персональный контакт с каждым клиентом.
- Мы никогда не предлагаем быстрые кредиты (микрозаймы).
СНИЖАЕМ КРЕДИТНУЮ НАГРУЗКУ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОГРАММА ПОМОЩИ ЗАЕМЩИКАМ ЛАТВИИ»
Контактная информация:
+371 24882424;
+371 64444446
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