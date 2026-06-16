Финансовая оптимизация – спасение от кредитной ловушки

Довольно часто встречаются ситуации, когда человек живет с кредитными обязательствами, взятыми несколько лет назад. Однако со временем меняются условия, меняется финансовое положение, а зачастую происходят существенные изменения и в жизни самого человека. При этом он даже не подозревает, что может изменить свою ситуацию и рефинансировать кредит, оформленный пять или десять лет назад, на гораздо более выгодных условиях.