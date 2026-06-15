"Потеряла доверие": выяснилось, почему участница конкурса "Миссис Латвия" со скандалом лишилась титула

Комментируя упреки относительно получения официальных прав после смерти Инты Фогеле, Линденблате отмечает, что из-за проблем со здоровьем Фогеле около 2015 года передала свою деятельность, а именно конкурс «Мисс и Мистер Латвия», сестрам Юлии и Кристине Дяденко. По словам Линденблате, сестры провели один финал, однако с тех пор конкурс «Мисс и Мистер Латвия» больше не проводился. Линденблате указывает, что с 2013 года сама организовывала международные конкурсы красоты, однако первоначально не была связана с местными конкурсами. Она заметила, что в Латвии конкурсы красоты больше не проводятся, поэтому решила возродить конкурс «Миссис Латвия». Организатор также выразила уверенность, что Инта Фогеле была бы рада видеть, что дело всей ее жизни в Латвии возрождено.