"Потеряла доверие": выяснилось, почему участница конкурса "Миссис Латвия" со скандалом лишилась титула
Скандал вокруг конкурса "Миссис Латвия" набирает обороты: организатор лишила обладательницу титула 1-ой вице-миссис Латвия 2026 короны из-за "утраты доверия", а сама участница публично оспаривает это решение.
Конкурс красоты «Миссис Латвия» продолжает сопровождаться громким конфликтом после того, как организатор конкурса Кристине Линденблате объявила об отзыве присвоенного жительнице Екабпилса Инесе Силине титула «1-я вице-миссис Латвия 2026». Теперь Линденблате публично объясняет, почему приняла такое решение и как оценивает прозвучавшую в социальных сетях критику.
Линденблате указывает, что титул был отозван на основании утраты доверия. Она утверждает, что переписка по электронной почте с Инесе Силиней действительно велась, однако ее содержание не будет обнародовано из-за защиты данных. Организатор конкурса подчеркивает, что обязана защищать репутацию, интересы и ценности конкурса также после проведения финала.
«Согласна, что титул был получен по итогам конкурса на основании голосования как жюри, так и зрителей. Однако хочу подчеркнуть, что присвоение титула и его дальнейшее сохранение — это не одно и то же. Как организатор конкурса я обязана защищать репутацию, интересы и ценности конкурса также после проведения финала.
Я не думала, что мне придется давать публичные объяснения по этой теме, поскольку считала, что Инесе Силиня сама очень хорошо понимает, почему я приняла такое решение. Ее действия и отношение к конкурсу, а также к организатору конкурса для меня неприемлемы», — поясняет Линденблате.
Она также прокомментировала прозвучавшие в социальных сетях утверждения о том, что у организатора якобы нет права отзывать титул, поскольку с участницей не был заключен договор. «Хочу пояснить, что договор не всегда является обязательным условием участия в конкурсе. При участии в соревнованиях, семинарах, конференциях или других организованных мероприятиях не всегда заключается индивидуальный договор с каждым участником. Аналогичный порядок действует и в данном случае», — отмечает Линденблате.
Она поясняет, что каждая участница самостоятельно подает заявку на конкурс и, начиная участвовать в мероприятиях конкурса, подтверждает свое участие и согласие с установленным порядком.
«Если участница принимает участие в ходе конкурса вплоть до финала, посещает мероприятия и принимает присвоенный титул, это означает, что она приняла участие в конкурсе и связанные с этим правила», — заявляет Линденблате.
Она также ссылается на негативные и оскорбительные комментарии в социальных сетях, которые, по словам Линденблате, пишет «команда Инесе Силини». «Я понимаю, что часть комментаторов, возможно, являются более молодыми девушками с меньшим жизненным и организационным опытом. Однако прежде чем высказывать категоричные оценки или поучения, призываю сначала самим понять, что значит брать на себя ответственность за организацию мероприятия такого масштаба, его репутацию и ценности, которые представляют участницы», — отмечает Линденблате.
Она добавляет, что люди, которые сами что-либо создавали, организовывали и добивались результатов, обычно понимают, сколько труда, ответственности и решений стоит за каждым публичным мероприятием.
«Поэтому эта история касается не только комментариев в социальных сетях, но и того, какова моя роль в этом конкурсе, каковы мои обязанности и права как организатора», — поясняет Линденблате.
Организатор также отвергла упреки в том, что конкурс является «дешевым мероприятием», указав на место проведения финала и видеоматериалы, которые, по ее мнению, подтверждают уровень мероприятия.
Линденблате объяснила в социальных сетях свои права на организацию конкурса «Миссис Латвия», сославшись на историю бренда и его юридический статус после прекращения деятельности предыдущих владельцев.
Комментируя упреки относительно получения официальных прав после смерти Инты Фогеле, Линденблате отмечает, что из-за проблем со здоровьем Фогеле около 2015 года передала свою деятельность, а именно конкурс «Мисс и Мистер Латвия», сестрам Юлии и Кристине Дяденко. По словам Линденблате, сестры провели один финал, однако с тех пор конкурс «Мисс и Мистер Латвия» больше не проводился. Линденблате указывает, что с 2013 года сама организовывала международные конкурсы красоты, однако первоначально не была связана с местными конкурсами. Она заметила, что в Латвии конкурсы красоты больше не проводятся, поэтому решила возродить конкурс «Миссис Латвия». Организатор также выразила уверенность, что Инта Фогеле была бы рада видеть, что дело всей ее жизни в Латвии возрождено.
Как известно, обладательница титула Инесе Силиня в социальных сетях указала, что не согласна с решением Линденблате и считает, что общественность имеет право узнать и другую сторону этой истории. «Титул был присужден мне не в результате субъективного мнения одного человека. Он был получен на основе общего зачета конкурса, оценок независимого жюри и зрительского голосования. Именно поэтому у меня возникает обоснованный вопрос: на каком правовом и объективном основании такой титул может быть отозван единоличным решением?» — отметила Силиня.