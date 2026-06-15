США и Иран договорились о прекращении войны

Израиль формально не назван стороной соглашения, однако сделка напрямую связана с более широким региональным конфликтом. В сообщениях международных СМИ говорится, что договоренности должны затронуть и прекращение боевых действий на других направлениях, в том числе в Ливане. Ранее Трамп критиковал израильский удар по Бейруту, заявив, что он «не должен был произойти» в момент, когда Вашингтон и Тегеран приближались к соглашению.