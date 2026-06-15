США и Иран договорились о прекращении войны
США и Иран достигли предварительного соглашения о прекращении войны, снятии американской морской блокады и возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Документ еще должен быть официально подписан — церемония ожидается 19 июня в Швейцарии.
О достижении договоренностей заявил президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что соглашение с Ираном «завершено», а Ормузский пролив должен быть открыт для свободного прохода судов. Одновременно, по данным Reuters, США и Иран договорились о рамке сделки, которая должна положить конец военным действиям, остановить блокаду Ирана и восстановить движение по одному из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.
Израиль формально не назван стороной соглашения, однако сделка напрямую связана с более широким региональным конфликтом. В сообщениях международных СМИ говорится, что договоренности должны затронуть и прекращение боевых действий на других направлениях, в том числе в Ливане. Ранее Трамп критиковал израильский удар по Бейруту, заявив, что он «не должен был произойти» в момент, когда Вашингтон и Тегеран приближались к соглашению.
Ключевые детали сделки пока остаются предметом дальнейших переговоров. Среди них — иранская ядерная программа, возможное смягчение санкций, условия экспорта иранской нефти и разблокировка части иранских активов. Reuters со ссылкой на иранскую сторону сообщал, что проект соглашения включает послабления по нефтяным санкциям, ограничения по ядерной программе и освобождение активов.
Международная реакция последовала быстро. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал договоренность как важный шаг к прекращению войны, а лидеры стран «Большой семерки» намерены обсудить соглашение и открытие Ормузского пролива 15 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пролив должен быть открыт срочно и без ограничений.
Рынки уже отреагировали на новости о сделке. На фоне ожиданий деэскалации нефть Brent подешевела более чем на 4%, а доллар США опустился до десятидневного минимума. Инвесторы, однако, сохраняют осторожность, поскольку соглашение пока остается предварительным, а ядерный вопрос Ирана вынесен на последующие переговоры.