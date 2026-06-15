Дожди не отступают: в Латвии местами возможны сильные осадки
Фото: LETA
В Латвии местами пройдут сильные дожди, возможны грозы.
В Латвии

Дожди не отступают: в Латвии местами возможны сильные осадки

Отдел новостей

Otkrito.lv

В Латвии снова ожидается прохладный и дождливый день - местами возможны сильные осадки и грозы.

Днем небо прояснится лишь местами, и по стране время от времени будет идти дождь. Во второй половине дня местами осадки будут сильными, кое-где возможна гроза. Ветер останется слабым, максимальная температура воздуха ожидается в пределах +13…+17°.

В Риге днем небо будет преимущественно облачным, временами пройдет дождь, во второй половине дня возможна гроза. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +14…+16°.

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