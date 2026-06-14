Родителей попросили оплатить банкет для учителей: директор гимназии назвал это вопросом этики

По его мнению, приемлемым вариантом может быть символическое угощение. «К кофе купить вкусный крендель — это минимум», — сказал директор. Он также напомнил, что для учителей день выпускного часто бывает крайне напряженным. В крупных школах нередко проходит сразу несколько выпускных церемоний подряд. «У нас часто бывает три выпускных в один день. Учитель между выпускными выпивает кофе, съедает бутерброд или пирожок», — рассказал Приекулис.