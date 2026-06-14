Родителей попросили оплатить банкет для учителей: директор гимназии назвал это вопросом этики
Должны ли родители оплачивать банкет для учителей на выпускном? Этот вопрос вызвал споры после жалобы на сбор нескольких сотен евро.
С приближением сезона выпускных одной из самых обсуждаемых тем остаются сборы денег на подарки и угощение для учителей или даже на проведение банкетов для педагогов за счет родителей выпускников.
В эфире программы TV24 «Uz līnijas» директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис заявил, что подобная практика является очень чувствительным этическим вопросом и сама школа не должна выступать инициатором таких денежных сборов.
Поводом для обсуждения стал вопрос телезрительницы, которая рассказала, что в одной из школ родителей попросили заплатить несколько сотен евро на банкет для учителей.
«Это этический вопрос. Мы так не делаем», — подчеркнул Приекулис. По словам директора, в гимназии действует общество поддержки школы, в которое родители могут делать добровольные взносы. Однако сами учителя не обращаются к родителям с просьбами финансировать праздники или торжественные мероприятия для педагогов.
«Я знаю, что примерно три-четыре года назад мы приняли решение отказаться от такой практики именно по этическим соображениям. Учитель не должен быть тем, кто поднимает этот вопрос», — отметил он.
При этом директор признал, что иногда инициатива может исходить от самих родителей. Если представители родительского актива предлагают организовать небольшое угощение для педагогов, администрация рекомендует сначала узнать мнение остальных родителей.
По его мнению, приемлемым вариантом может быть символическое угощение. «К кофе купить вкусный крендель — это минимум», — сказал директор. Он также напомнил, что для учителей день выпускного часто бывает крайне напряженным. В крупных школах нередко проходит сразу несколько выпускных церемоний подряд. «У нас часто бывает три выпускных в один день. Учитель между выпускными выпивает кофе, съедает бутерброд или пирожок», — рассказал Приекулис.
По его словам, речь должна идти не о роскошных застольях, а о возможности педагогов немного отдохнуть и перекусить между мероприятиями. «Я не знаю, какое решение принято в этом году. Как директор я не вмешиваюсь и ничего не советую. Я считаю, что это сложный этический вопрос. Такую практику не следует поощрять», — подчеркнул он.
В завершение директор еще раз отметил, что ключевым является вопрос инициативы. «Это решение родителей. Если родители сами принимают такое решение — это один вопрос. Но если родители этого не решают, школе не следует идти впереди и выступать инициатором подобных сборов», — заключил Андрис Приекулис.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что подарки педагогам на выпускной также часто являются поводом для конфликтов между родителями. Известный в Латвии учитель Мара Озола призвала остановить эту неуместную "гонку щедрости".