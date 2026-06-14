Поклонники не верят своим глазам: 76-летняя Вера Вонг вышла в свет в экстремально откровенном наряде

Перед выходом Вонг опубликовала фотографии у себя в соцсетях с подписью: «ALL GUSSIED UP» («Полностью при параде»). Поклонники засыпали ее комплиментами. Одни сравнили дизайнера с Одри Хепберн, другие писали, что она с каждым годом становится только красивее. Но сама Вера Вонг уже много лет уверяет: никакого волшебного секрета у нее нет.