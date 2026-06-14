Поклонники не верят своим глазам: 76-летняя Вера Вонг вышла в свет в экстремально откровенном наряде
Каждый новый выход модельера Веры Вонг вызывает один и тот же вопрос: как ей удается выглядеть настолько молодо?
На этот раз легендарный дизайнер свадебных платьев привлекла внимание на церемонии Fragrance Foundation Awards в Нью-Йорке. 76-летняя Вера Вонг появилась в одном из самых смелых образов последних лет — в топе-бра и экстремально низкой полупрозрачной юбке собственного дизайна.
Юбка сидела настолько низко на бедрах, что поклонники в соцсетях шутливо заметили: она будто нарушает законы физики. Образ дополняли длинные голубые перчатки, солнцезащитные очки и фирменная уверенность дизайнера.
Перед выходом Вонг опубликовала фотографии у себя в соцсетях с подписью: «ALL GUSSIED UP» («Полностью при параде»). Поклонники засыпали ее комплиментами. Одни сравнили дизайнера с Одри Хепберн, другие писали, что она с каждым годом становится только красивее. Но сама Вера Вонг уже много лет уверяет: никакого волшебного секрета у нее нет.
Когда журналисты в очередной раз спросили ее о феноменально молодом внешнем виде, дизайнер ответила максимально просто: «Я пью водку (да-да, не воду!), сплю и избегаю солнца». Именно эту фразу она неоднократно повторяла в разных интервью.
По словам Вонг, сон для нее практически священен. Она старается спать не менее восьми часов, а иногда и все девять. Дизайнер признавалась, что не чувствует себя хорошо, если не высыпается.
Еще один важный принцип — минимализм в уходе за кожей. В отличие от популярных многоступенчатых корейских систем, Вонг утверждает, что обходится обычным очищением кожи и никогда не была поклонницей сложных бьюти-ритуалов.
Особое внимание дизайнер уделяет защите от солнца. По ее словам, именно отказ от длительного пребывания под прямыми солнечными лучами стал одной из самых полезных привычек для кожи.
При этом Вонг не придерживается строгих диет. Она неоднократно рассказывала, что может есть фастфуд, заказывать McDonald's несколько дней подряд и не отказывает себе в сладостях вроде пончиков Dunkin' Donuts. Однако в ее рационе также много рыбы, овощей и более легких блюд.
Самым же главным секретом дизайнер считает работу. Вера Вонг говорит, что именно постоянная занятость помогает ей чувствовать себя молодой и сохранять интерес к жизни. «Работа была моей спасательной нитью. Она заставляла меня чувствовать себя нужной и постоянно бросала мне вызов», — рассказывала она в интервью.
Сама Вонг признается, что никогда не ставила перед собой цель выглядеть моложе своего возраста и даже удивлена тем, сколько внимания вызывает ее внешность. Гораздо важнее для нее всегда оставались коллекции, показы и работа дизайнера.