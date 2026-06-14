Загадка на латвийско-эстонской границе: удивительное видео сняли в Валке

Необычное видео, снятое на границе Латвии и Эстонии в городах-побратимах Валка и Валга, получило популярность в TikTok и других социальных сетях. Автор ролика запечатлел любопытное природное явление. На кадрах видно, как латвийские флаги активно развеваются на ветру, тогда как расположенные всего в нескольких метрах эстонские флаги остаются практически неподвижными. Создается впечатление, будто ветер действует только на одной стороне границы.