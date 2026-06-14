Загадка на латвийско-эстонской границе: удивительное видео сняли в Валке
Есть популярное место, где всего несколько метров разделяют Латвию и Эстонию, но ветер, похоже, решил соблюдать государственную границу. Видео из Валки и Валги удивило тысячи пользователей TikTok.
Необычное видео, снятое на границе Латвии и Эстонии в городах-побратимах Валка и Валга, получило популярность в TikTok и других социальных сетях. Автор ролика запечатлел любопытное природное явление. На кадрах видно, как латвийские флаги активно развеваются на ветру, тогда как расположенные всего в нескольких метрах эстонские флаги остаются практически неподвижными. Создается впечатление, будто ветер действует только на одной стороне границы.
Видео быстро привлекло внимание пользователей интернета. Многие признались, что сначала подумали о монтаже или оптической иллюзии, однако большинство сошлось во мнении, что причиной стал редкий локальный воздушный поток.
- «Вот оно — самое мирное разделение границ в мире. Даже ветер выбрал свою сторону!»
- «Скорее всего, дело в деревьях и зданиях. Но выглядит действительно невероятно».
- «Эстонский ветер просто не спешит. Он еще в пути».
- «Пересмотрела несколько раз. Кажется, будто кто-то выключил ветер на одной стороне».
- «Отличный пример того, как микроклимат может меняться буквально через несколько метров».
- «Теперь понятно, почему погоду в соседних странах иногда прогнозируют по-разному».
- «Латвийский ветер работает сверхурочно, а эстонский взял выходной».
- «Это не магия, а аэродинамика. Но выглядит все равно фантастически».
Специалисты отмечают, что подобные эффекты действительно могут возникать из-за особенностей рельефа, расположения зданий, деревьев и направления ветра. Даже на очень небольшом расстоянии воздушные потоки способны заметно отличаться по силе и направлению.