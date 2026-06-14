"А это точно она?" Неузнаваемая звезда советского экрана получила орден от Путина
78-летняя актриса Марина Неелова, знакомая зрителям по культовым советским фильмам, получила орден Героя Труда Российской Федерации. Торжественную церемонию вручения награды провел лично Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце, а сама актриса выглядела так, что сразу и не узнаешь.
Многие зрители признались, что на опубликованных кадрах с трудом узнали Марину Неелову, которая на протяжении десятилетий считалась одной из самых ярких и узнаваемых актрис совесткого экрана.
Время, как известно, не щадит никого, но в этот раз интернет-комментаторы оказались особенно беспощадны, обсуждая изменившуюся актрису и выражая сомнение: «А это точно она?».
Церемония награждения, впрочем, вызвала не только обсуждение внешности артистки. Журналист и историк Юлия Мучник в комментарии для «Эха» высказалась о произошедшем с грустью, так как Марина Неелова приходила в дом ее родителей много лет назад: «...Вздрогнула, увидев эту фотографию. Говорят, что от ордена, живя там, нельзя отказаться. Может, и так. Ну за руку-то это вот можно не держать, наверное... Или уже нельзя, не знаю. Собственно, до войны одна из главных моих претензий к этому режиму была в том, что растлевают и вытаскивают даже из хороших и талантливых людей самое худшее. И конца этому нет».
Марина Неелова вошла в историю кино благодаря ролям в таких известных картинах, как «Осенний марафон», «Дорогая Елена Сергеевна», «С тобой и без тебя», «Старая, старая сказка» и других.