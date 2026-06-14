"А это точно она?" Неузнаваемая звезда советского экрана получила орден от Путина

Церемония награждения, впрочем, вызвала не только обсуждение внешности артистки. Журналист и историк Юлия Мучник в комментарии для «Эха» высказалась о произошедшем с грустью, так как Марина Неелова приходила в дом ее родителей много лет назад: «...Вздрогнула, увидев эту фотографию. Говорят, что от ордена, живя там, нельзя отказаться. Может, и так. Ну за руку-то это вот можно не держать, наверное... Или уже нельзя, не знаю. Собственно, до войны одна из главных моих претензий к этому режиму была в том, что растлевают и вытаскивают даже из хороших и талантливых людей самое худшее. И конца этому нет».