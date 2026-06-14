"Не смогла за меня порадоваться": подруга раскритиковала подарок мужа, и 20-летняя дружба дала трещину

Больше всего автора истории задело то, что подруга, по ее мнению, не смогла искренне порадоваться за нее. «В конце разговора она сказала, что неважно, на кого оформлена машина, и что в этом нет ничего особенного. Тогда я поняла, что, возможно, больше не хочу продолжать эту дружбу», — призналась женщина.