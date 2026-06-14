"Не смогла за меня порадоваться": подруга раскритиковала подарок мужа, и 20-летняя дружба дала трещину
Жительница Латвии поделилась в социальных сетях историей, которая заставила ее усомниться в ценности более чем двадцатилетней дружбы. По словам женщины, конфликт начался после того, как муж подарил ей почти новый автомобиль. "Мне кажется, что даже после 20 лет дружба может закончиться", — написала она.
Женщина рассказала, что сразу после получения подарка отправила подруге фотографии и видео автомобиля, а также предложила вечером встретиться, прокатиться на новой машине и отметить событие. Однако встреча пошла совсем не так, как она ожидала.
По словам автора публикации, подруга начала критиковать ее, указав, что формальным владельцем автомобиля является муж. «Она сказала, что машина на самом деле мне не принадлежит и поэтому не считается подарком», — рассказала женщина.
Она попыталась объяснить, что это уже второй автомобиль, который супруг подарил ей за время брака, и в их семье все считается общим. «Мы семья, и у нас все общее», — подчеркнула она. По словам женщины, взгляды подруги на отношения совершенно другие.
Та живет в гражданском браке уже пять лет, самостоятельно выплачивает лизинг за свой автомобиль и считает, что каждая женщина должна сама брать на себя подобные обязательства.
Больше всего автора истории задело то, что подруга, по ее мнению, не смогла искренне порадоваться за нее. «В конце разговора она сказала, что неважно, на кого оформлена машина, и что в этом нет ничего особенного. Тогда я поняла, что, возможно, больше не хочу продолжать эту дружбу», — призналась женщина.
Позже разговор перешел к обсуждению бытовых вопросов. Женщина рассказала, что никогда самостоятельно не проходила техосмотр в CSDD и не меняла сезонные шины.
«Я сказала, что если есть хороший муж, то он может помочь женщине с "мужскими делами". Конечно, я могла бы все сделать сама, я не беспомощная. Но тогда зачем мне муж?» — написала она. В итоге беседа закончилась взаимными колкостями, после чего подруги перестали общаться.
История вызвала бурную реакцию в интернете. Многие пользователи поддержали женщину, предположив, что причиной конфликта могла стать зависть. «Счастливые люди умеют радоваться успехам других», — написал один из комментаторов. Другие отметили, что в семье имущество часто воспринимается как общее, независимо от того, на кого оно оформлено.
Однако нашлись и те, кто поддержал подругу. «Если владельцем по документам является муж, то это не ваша машина, вы просто на ней ездите», — написал один из пользователей. Другой комментатор отметил, что корректнее было бы говорить не о личном подарке, а о новом автомобиле для семьи.
Некоторые пользователи призвали не делать поспешных выводов и не перечеркивать многолетнюю дружбу из-за одного конфликта.
«Не всегда причина в зависти. Люди по-разному выражают радость за других. Делать выводы о дружбе стоит по совокупности поступков, а не по одной ситуации», — отметила одна из участниц обсуждения.
История разделила пользователей на два лагеря: одни увидели в поведении подруги зависть и неспособность порадоваться чужому счастью, другие — лишь прагматичный взгляд на вещи и повод задуматься о том, насколько разные представления о семье и независимости могут влиять на отношения между людьми.