Депутаты Сейма получили компенсации более чем на миллион евро: на что ушли деньги
К завершению подходит очередной рабочий этап депутатов Сейма перед летними каникулами. Кроме того, работа нынешнего созыва в целом приближается к финалу: осенью состоятся следующие выборы в Сейм. Латвийское телевидение изучило, какие компенсации и в каком объеме использовали парламентарии.
Депутаты могут получать компенсации расходов, связанных с исполнением своих полномочий, — за аренду жилья и транспорт. За почти четыре года работы этого Сейма, до апреля этого года, общая сумма таких выплат составила чуть более миллиона евро. Большая часть пришлась на аренду жилых помещений, около 400 тысяч евро — на транспортные расходы, сообщает LSM.lv.
Система компенсаций создана для того, чтобы депутаты из более отдаленных регионов находились в равных условиях с рижанами. В среднем транспортную компенсацию ежемесячно получают 43 депутата, средняя сумма на одного человека составляет 230 евро.
Размер компенсации зависит от места жительства: чем ближе депутат живет к Риге, тем меньше сумма. Поэтому разница между выплатами может быть значительной. Так, Виестурс Зариньш из «Нового Единства», живущий в Валке, получил 1115 евро транспортной компенсации, тогда как Анна Ранцане из той же партии — восемь евро.
Самые крупные суммы за четыре года получили депутаты, живущие далеко от столицы. Артурс Бутанс из Национального объединения получил 17 тысяч евро, или в среднем 411 евро в месяц. Анита Браковска из Союза зеленых и крестьян — 15 тысяч евро, или 372 евро в месяц. Похожая сумма у Эдмундса Тейрумниекса из Национального объединения. Чуть менее 14 тысяч евро получил Виестурс Зариньш, немного меньше — Илзе Индриксоне из Национального объединения.
Сами депутаты объясняют эти расходы регулярными поездками между Ригой и регионами, а также встречами с избирателями. Бутанс отметил, что живет в Лиепае и старается часто возвращаться домой. Браковска подчеркнула, что ее рабочее место находится в Риге, а живет она в Латгале, поэтому такие компенсации необходимы. Тейрумниекс связал расходы в том числе с выездными заседаниями подкомиссии по Латгале.
Чтобы получить компенсацию, депутат должен подтвердить расходы: доказать, что пользуется автомобилем, и ежемесячно подавать чеки за топливо или билеты на общественный транспорт. При этом, по данным LTV, ни один депутат не использует компенсации в полном объеме, а примерно половина парламентариев вообще их не запрашивает. Есть и те, кто получает одновременно компенсацию за транспорт и за аренду жилья.