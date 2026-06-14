Депутаты Сейма получили компенсации более чем на миллион евро: на что ушли деньги

Самые крупные суммы за четыре года получили депутаты, живущие далеко от столицы. Артурс Бутанс из Национального объединения получил 17 тысяч евро, или в среднем 411 евро в месяц. Анита Браковска из Союза зеленых и крестьян — 15 тысяч евро, или 372 евро в месяц. Похожая сумма у Эдмундса Тейрумниекса из Национального объединения. Чуть менее 14 тысяч евро получил Виестурс Зариньш, немного меньше — Илзе Индриксоне из Национального объединения.