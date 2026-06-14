"Это был каприз Кариньша": политолог высказался о необходимости Министерства климата
Дискуссия о будущем Министерства климата и энергетики вновь вернулась в политическую повестку. Поводом стали призывы ряда политических сил упразднить ведомство. Политолог Юрис Розенвалдс считает, что министерство создавалось скорее как политический символ "зеленого курса" Латвии, чем как насущная управленческая необходимость.
Ранее руководитель фракции «Объединенный список» Юрис Вилюмс заявил в Сейме, что партия не отказалась от идеи ликвидации Министерства климата и энергетики, однако столь масштабные реформы нельзя проводить поспешно.
Своим мнением по этому вопросу в эфире TV24 поделился политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс. Комментируя высказывание министра финансов Мариса Кучинскиса о том, что создание Министерства климата и энергетики в свое время было скорее политическим капризом, эксперт отметил, что определенная доля правды в этом есть.
«Я думаю, что это намерение на будущее. Ликвидировать министерство и перестроить весь процесс государственного управления в этой сфере — это не задача на пару месяцев», — подчеркнул Розенвалдс.
По его мнению, создание отдельного министерства во многом было связано с желанием Латвии продемонстрировать приверженность общеевропейской климатической политике.
«Можно в значительной степени согласиться с тем, что это был каприз господина Кариньша.
Тогда это было скорее желание показать, что мы стоим в одном строю с остальной Европой, что мы мыслим "по-зеленому", и именно поэтому создаем это министерство», — заявил политолог.
Розенвалдс также охарактеризовал появление ведомства как своеобразную политическую тенденцию того периода. «Это была своего рода модная идея того времени», — отметил он.
По словам эксперта, для партии «Новое Единство», которую долгое время возглавлял бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш, всегда было важно подчеркивать европейский вектор развития страны. «Для "Нового Единства" всегда было важно показать, что мы идем вместе с остальной Европой», — добавил профессор.