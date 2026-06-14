"Это был каприз Кариньша": политолог высказался о необходимости Министерства климата

Своим мнением по этому вопросу в эфире TV24 поделился политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс. Комментируя высказывание министра финансов Мариса Кучинскиса о том, что создание Министерства климата и энергетики в свое время было скорее политическим капризом, эксперт отметил, что определенная доля правды в этом есть.