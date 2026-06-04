В Латвии нашли целое "лишнее" министерство - неужели упразднят?
Министерство климата и энергетики снова оказалось под угрозой ликвидации. Политики признают, что ведомство, возможно, следует упразднить, но не сразу.
Министерство климата и энергетики следует ликвидировать, однако столь серьезные структурные изменения нельзя проводить поспешно. Такое мнение на заседании Сейма высказал руководитель фракции "Объединенный список" Юрис Вилюмс. По его словам, политическая сила не отказалась от своей ранее заявленной позиции о необходимости упразднения министерства, однако призывает к ответственному и поэтапному подходу для достижения этой цели.
Вилюмс отметил, что столь значительные структурные изменения невозможно реализовать в сжатые сроки, поскольку до осени недостаточно времени для качественной передачи начатых проектов и текущих процессов другим учреждениям. Поэтому приоритетом должна стать системная подготовка, чтобы следующий кабинет министров мог работать уже без этого ведомства.
Глава парламентской фракции подчеркнул, что важно не только принимать политические решения, но и обеспечивать возможность их практической реализации, а это требует «тщательной и продуманной работы».
Он также призвал коллег по парламенту сосредоточиться на конструктивной работе, а не продвигать поспешные решения, которые в нынешних условиях невозможно качественно воплотить в жизнь.
Ранее, находясь в оппозиции, "Объединенный список" уже выступал за ликвидацию Министерства климата и энергетики, считая, что его функции можно более эффективно интегрировать в работу других государственных структур.
В настоящее время с инициативой о ликвидации министерства выступила находящаяся в оппозиции партия "Латвия на первом месте". На этом фоне дискуссия о целесообразности существования отдельного Министерства климата и энергетики вновь вернулась в политическую повестку дня.