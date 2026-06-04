В Латвии нашли целое "лишнее" министерство - неужели упразднят?

Министерство климата и энергетики следует ликвидировать, однако столь серьезные структурные изменения нельзя проводить поспешно. Такое мнение на заседании Сейма высказал руководитель фракции "Объединенный список" Юрис Вилюмс. По его словам, политическая сила не отказалась от своей ранее заявленной позиции о необходимости упразднения министерства, однако призывает к ответственному и поэтапному подходу для достижения этой цели.