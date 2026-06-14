Три страны НАТО соберут войска у Сувалкского коридора
Литва и Польша с 16 по 26 июня проведут вблизи Сувалкского коридора, проходящего по границам стран, военные учения "Отважный вепрь" (Gallant Boar 2026), в которых также примет участие Франция. Об этом сообщает DW.
Со стороны Литвы в учениях поучаствует механизированный драгунский батальон великого князя Литвы Бутигейдиса и бригада пехоты "Жемайтия", уточняет портал. В ходе маневров будут отрабатываться совместные операции, синхронизация действий союзников и совершенствование навыков, необходимых для обеспечения защиты Сувалкского коридора.
Узкий перешеек между Калининградской областью и Беларусью протяженностью менее 100 км имеет важное стратегическое значение для НАТО и ЕС, так как он соединяет страны Балтии с территорией Евросоюза. В ЕС и НАТО опасаются, что при начале возможной конфронтации Россия может попытаться захватить Сувалкский коридор - это отрежет Литву, Латвию и Эстонию от остальной части Североатлантического альянса.
Ввиду этого там систематически проходят военные учения, а Польша и Литва усиленно охраняют эти территории. В апреле 2026 года литовский парламент одобрил строительство военного полигона близ перешейка. Ожидается, что работы завершат к 2028 году, а на соответствующем участке смогут разместиться до 4000 военнослужащих.
Несмотря на отсутствие видимых успехов в войне против Украины Россия продолжает готовиться к нападению на Североатлантический альянс - такое мнение высказал в начале июня в беседе с DW генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.
"Мы видим, что российские вооруженные силы сосредоточены на позициях, которые все без исключения направлены на Запад. Мы видим наращивание вооружений российской армией и увеличение численности личного состава. Если сложить все это вместе, если соединить различные линии, то аналитики приходят к выводу - и я опираюсь именно на это - что кульминационный момент может наступить в 2029 году," - отметил военный.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что НАТО готовит резервный план обороны Европы от России из-за вывода войск США.