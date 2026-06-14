Три страны НАТО соберут войска у Сувалкского коридора

"Мы видим, что российские вооруженные силы сосредоточены на позициях, которые все без исключения направлены на Запад. Мы видим наращивание вооружений российской армией и увеличение численности личного состава. Если сложить все это вместе, если соединить различные линии, то аналитики приходят к выводу - и я опираюсь именно на это - что кульминационный момент может наступить в 2029 году," - отметил военный.