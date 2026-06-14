НАТО готовит резервный план обороны Европы от России из-за вывода войск США

"Нам нужно сосредоточиться на том, что мы можем быстро приобрести, быстро развернуть, быстро масштабировать и поддерживать в течение длительного времени, и это касается как средств большой дальности, так и беспилотников. Подобные средства могут помочь нам снизить краткосрочные риски, если нам понадобится сдерживать и защищаться", - сказал генерал на авиасалоне ILA Berlin Air Show.