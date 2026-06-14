НАТО готовит резервный план обороны Европы от России из-за вывода войск США
Как сообщает издание Fortune, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич рассматривает альтернативные планы по защите Европы на случай нападения со стороны России после того, как США объявили о сокращении количества военной техники и числа военнослужащих в регионе.
Отмечается, что стандартный план НАТО предусматривает предоставление сил 32 стран-членов в мирное время, в случае кризиса или войны. В нем определены военные ресурсы, которые командиры могут задействовать поэтапно в течение первых шести месяцев любого конфликта. Однако в мае Пентагон предупредил своих союзников по НАТО, что сократит свои обязательства, чтобы сосредоточиться на потенциальных угрозах в других регионах.
Несмотря на обеспокоенность внутри НАТО, Гринкевич заявил, что США по-прежнему привержены "предоставлению Альянсу ограниченных, но критически важных возможностей".
"Нам нужно сосредоточиться на том, что мы можем быстро приобрести, быстро развернуть, быстро масштабировать и поддерживать в течение длительного времени, и это касается как средств большой дальности, так и беспилотников. Подобные средства могут помочь нам снизить краткосрочные риски, если нам понадобится сдерживать и защищаться", - сказал генерал на авиасалоне ILA Berlin Air Show.
В издании добавили, что после встречи союзников по НАТО 2–3 июня Гринкевич отметил, что европейские союзники и Канада должны восполнить пробелы, оставленные решением США. Он призвал эти страны предоставить пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, а также военно-морские корабли.
"Это должно произойти сейчас и в ближайшей перспективе", - подчеркнул генерал.
В издании напомнили, что сейчас точно неизвестен объем сокращения количества военной техники, которые США готовы предоставить в помощь НАТО в случае кризиса. По данным некоторых западных СМИ, речь идет об авианосце с группой поддержки из военных кораблей и самолетов, подводной лодке, самолетах-заправщиках и десятках истребителей.
Несмотря на тревожные настроения внутри НАТО, Гринкевич заявил, что разведывательные отчеты и передвижения российских войск указывают на то, что Россия "не стремится к конфликту с Альянсом". Он отметил, что сейчас россияне увязли в войне против Украины и испытывают трудности с набором достаточного количества солдат.