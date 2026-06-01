"Мы не голодаем": латвийская учительница высказалась на спорную тему подарков педагогам
Подарки учителям на выпускной являются не только знаком благодарности, но часто и поводом для конфликтов между родителями. Известный в Латвии учитель Мара Озола призвала остановить эту неуместную "гонку щедрости".
Каждый год в это время обостряется тема подарков учителям и учебным заведениям. Популярная латвийская учительница и активный общественный деятель Мара Озола решила открыто высказать свою позицию по вопросу, который ежегодно становится причиной споров между родителями. По словам педагога, окончание учебного года означает не только праздник, но и серьезные расходы для многих семей.
«Выпускные проходят в средних школах, основных школах, начальных школах и детских садах, и наряду со всеми приятными моментами приносят каждой семье немалые расходы», — пишет Озола. Учительница рассказала, что недавно получила письмо от читательницы с просьбой высказать мнение о подарках, поскольку именно из-за них между родителями нередко возникают не просто ссоры, а настоящие баталии.
«В таких ситуациях нередко наружу вылезает желание некоторых отцов и матерей "блеснуть", используя свое хорошее материальное положение», — отмечает педагог.
Она подчеркивает, что родители с более скромными доходами часто предпочитают молчать и не возражать, поэтому учителю приходится искать способы направить разговор так, чтобы дети не пострадали от конфликтов взрослых.
Говоря о подарках школе, Озола не видит в них проблемы, если речь идет о разумных и полезных вещах. «Это не должно быть что-то грандиозное. Можно начать с красивого многолетнего растения для клумбы или саженца дерева и, если позволяют средства, закончить каким-нибудь действительно необходимым техническим оборудованием. Главное — чтобы все были согласны и никому не был причинен ущерб».
Особенно тронула ее одна история из прошлого. «У меня на глаза навернулись слезы, когда выпускники Мурьянской школы однажды подарили школе свои самые высокие спортивные награды — не какие-нибудь, а завоеванные на чемпионатах Европы и мира. Такие подарки невозможно оценить деньгами».
Однако самые сильные эмоции вызвала тема подарков самим учителям.
«Возможно, некоторые из нас живут скромно и с трудом пробиваются через жизненные трудности, но мы не настолько голодаем, чтобы ждать подарков из жалости», — заявила Озола.
Она уверена, что труд, время и душевные силы педагога невозможно компенсировать деньгами. При этом знак внимания всегда приятен, особенно если он продуман лично для конкретного человека. «Приятно получить памятный подарок — декоративную свечу, вазу, подарочную карту в книжный магазин или что-то подобное. Это выражение благодарности, а не материальная помощь».
Особенно ценными учительница считает подарки, в которых чувствуется забота. Например, если родители заранее выяснили, нет ли уже у учителя той книги, которую собираются подарить, может ли он по состоянию здоровья есть определенные сладости или есть ли у него сад для подаренного растения. В то же время Озола признается, что вовсе не расстроилась бы, получив только цветы и теплые слова.
В завершение педагог призвала родителей не поддаваться моде на демонстративную щедрость и бессмысленные траты. «Классным руководителям и самим родителям нужно набраться смелости и противостоять вошедшей в моду волне показухи и расточительства».
Высказывание учительницы вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Ее коллега поделилась трогательным примером подарка, который считает по-настоящему ценным: «На выпускном я получила альбом с фотографиями каждого ученика и коротким пожеланием или благодарностью за проведенные вместе годы и самые интересные моменты. Очень красиво и душевно. Ценный подарок».
Что еще пишут люди:
- «Подарок должен быть от сердца, а не деньгами, которые вынужденно вытаскивают из кошелька».
- «Приятно читать мнение учителя о том, что у нас действительно всего достаточно, но еще одно лишнее "спасибо" никогда не повредит. А не чувствовать себя неловко после родительских обсуждений того, что еще ценного можно подарить в знак благодарности».
- «Мне никогда не было жалко подарить учителю что-то от себя. Помню, в детском саду я принесла воспитательнице торт, потому что знала, что она любит сладкое. Согласна, что подарки не должны быть большими, но должны быть искренними».
- «Если кто-то хочет что-то подарить учителю, пусть дарит индивидуально. Так же и школе можно жертвовать лично столько, сколько человек сам считает нужным».
Сама Мара Озола позже уточнила главную мысль своей публикации: «Я согласна с предыдущими мнениями, но речь идет о подарках, которые часть родителей навязывает другим и которые не каждой семье по карману. Или когда просто собирают деньги. Радость от такой награды весьма условна».