Сейм требует от всех экономности, но не дает проверить собственные расходы - разве это справедливо?
Почему парламент требует прозрачности от всех государственных структур, но сам остается вне аудита Государственного контроля? В Латвии начали сбор подписей за право проверять расходы Сейма — спор уже вызвал оживленную дискуссию.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за предоставление Государственному контролю права проводить ревизию расходов Сейма. Представителем инициативы указана Визма Гайлума. Она отмечает, что 21 мая Сейм решил передать на рассмотрение Юридической комиссии поправки к Закону о Государственном контроле и Регламенту Сейма, подготовленные партией «Латвия на первом месте» (LPV). Указанные поправки предусматривают предоставление Государственному контролю права проводить ревизию расходов Сейма. Гайлума заявляет, что ранее Сейм уже отклонил подобную инициативу.
Гайлума хочет, чтобы Государственный контроль оценивал, обоснованно и экономно ли расходуются средства Сейма. «Мы не можем требовать от министерств, самоуправлений и государственных предприятий ответственности за свои действия, если сам Сейм последовательно сопротивляется такой проверке», — заявляет представитель инициативы, у которой регулярно возникают вопросы о целесообразности парламентских расходов, компенсациях, представительских затратах и других бюджетных тратах.
По мнению автора инициативы, для укрепления доверия общества к государственной власти необходимо обеспечить единые стандарты контроля для всех государственных учреждений, включая Сейм.
Ранее в ходе дискуссий по этому вопросу высказывались сомнения относительно того, не будет ли предоставление таких полномочий Государственному контролю нарушением принципа разделения властей и не создаст ли это риски ограничения законодательной свободы парламента. В 2024 году во время обсуждений в Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям эксперт Юридического бюро Сейма отметил, что порядок, при котором Государственный контроль не ревизует расходы Сейма, действует с 1923 года. Вместо этого были разработаны механизмы, согласно которым Сейм самостоятельно проверяет свои расходы, а ежегодную проверку парламентских расходов проводит выбранный на конкурсе присяжный аудитор.
Как уже сообщалось, в конце мая Сейм решил передать на рассмотрение Юридической комиссии разработанные LPV поправки к Закону о Государственном контроле и Регламенту Сейма, которые предусматривают предоставление Государственному контролю права проводить финансовую ревизию в Сейме.
LPV поясняет, что в настоящее время надзор за финансовой и хозяйственной деятельностью Сейма осуществляет Комиссия по государственным расходам и ревизии — постоянная комиссия Сейма, в компетенцию которой входит оценка исполнения бюджета Сейма, бухгалтерского учета, а также целесообразности и законности расходов. Комиссия предоставляет рекомендации по устранению выявленных недостатков. Однако, по мнению партии, контроль комиссии по своей сути является политическим и административным, а не профессиональным финансовым аудитом в соответствии с международными стандартами, поэтому не может заменить независимую внешнюю ревизию.
По мнению LPV, бюджет Сейма не должен находиться вне полномочий Государственного контроля, и ведомство должно иметь возможность проверять расходы парламентского бюджета так же, как сейчас осуществляет контроль за использованием средств государства, самоуправлений, Европейского союза, а также других международных организаций и учреждений на территории Латвии.