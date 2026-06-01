У Европы появилась страна, которая готова поставлять крупные объемы природного газа в обход России
Туркменистан вынашивает планы по масштабным поставкам газа в ЕС в обход России через Транскаспийский газопровод. США неожиданно проект поддержали, хотя сами являются крупным экспортером голубого топлива в Европу.
США поддерживают планы Ашхабада по диверсификации экспорта природного газа, в том числе по транскаспийским маршрутам. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в ходе встречи с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.
"Рубио высоко оценил прогресс страны в недавних коммерческих сделках и обсудил дальнейшее расширение сотрудничества в сферах энергетики, безопасности и торговли", - сообщают СМИ Центральной Азии.
Туркменистан, являющийся крупным поставщиком газа на мировом рынке (основной покупатель – Китай), рассматривает поставки в Европейский союз как один из ключевых приоритетов своей энергетической повестки. Недавно это еще раз подтвердил Рашид Мередов.
"Туркменистан, будучи приверженным стратегии диверсификации энергетических потоков, выражает готовность продолжать сотрудничество с европейскими партнерами по реализации проекта Транскаспийского газопровода. Идея его строительства, инициированная нами, изначально рассматривалась Туркменистаном не только как экономически и коммерчески жизнеспособный проект, но и как ключевое условие обеспечения глобальной энергетической безопасности и устойчивости, основанное на равном учете интересов и выгод производителей энергии, транзитных стран и потребителей энергии", - заявил министр иностранных дел Туркменистана.