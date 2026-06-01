ВИДЕО: массовая драка во время праздника в Юрмале вызвала возмущение в социальных сетях
В социальных сетях появилось видео, которое, как указывает его автор Кристап Зутис, удалось снять во время праздника города Юрмалы. На видео запечатлен конфликт на улице, который перерастает в драку, в которой участвуют несколько человек.
Публикуя видео, Зутис сопроводил произошедшее ироничным комментарием: «Праздник города Юрмалы, почти как у соседей».
Jūrmalas pilsetas svētki, gandrīz kā kaimiņos 😁 pic.twitter.com/S9nSDjERff— ZutisKristaps (@ZutisKristaps) May 31, 2026
В комментариях к видео люди высказывают свое мнение об увиденном. Часть пользователей отмечает, что подобная картина на празднике города выглядит неприятно и «хуже, чем обычная мужская драка под песни», тогда как другие спрашивают, где в этот момент была полиция, если, как обычно, она дежурит как на территории праздника, так и возле пляжа. Многие комментаторы называют произошедшее «ужасом» и «сборищем отбросов», а некоторые иронизируют, что теперь понятно, почему за въезд в Юрмалу нужно платить пять евро. Одновременно звучат и упреки в адрес общества — люди снимали происходящее на видео, вместо того чтобы вызывать скорую помощь или полицию.
Государственная полиция подтвердила, что один человек задержан. По факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений возбужден уголовный процесс.
В комментариях также распространяются неподтвержденные сообщения о том, что один из пострадавших после произошедшего был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.