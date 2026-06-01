ВИДЕО: массовая драка во время праздника в Юрмале вызвала возмущение в социальных сетях

В комментариях к видео люди высказывают свое мнение об увиденном. Часть пользователей отмечает, что подобная картина на празднике города выглядит неприятно и «хуже, чем обычная мужская драка под песни», тогда как другие спрашивают, где в этот момент была полиция, если, как обычно, она дежурит как на территории праздника, так и возле пляжа. Многие комментаторы называют произошедшее «ужасом» и «сборищем отбросов», а некоторые иронизируют, что теперь понятно, почему за въезд в Юрмалу нужно платить пять евро. Одновременно звучат и упреки в адрес общества — люди снимали происходящее на видео, вместо того чтобы вызывать скорую помощь или полицию.