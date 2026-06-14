Генерал НАТО: стратегия Кремля провалилась - России нужен план В, но его нет

По его мнению, нам все же следует тратить меньше времени, беспокоясь о том, что делает другая сторона. "Мы должны это осознавать, но нашу энергию следует тратить на то, чтобы убедиться, что мы максимально устойчивы, что мы максимально хорошо подготовлены, но в то же время нельзя упускать из виду то, каким мы как индивиды и общество хотим видеть будущее. Думаю, у нас есть общее представление о том, какое будущее НАТО мы хотели бы видеть. И за это стоит бороться. Я имею в виду не только на поле боя. Эта борьба начинается уже сегодня. Речь идет об устойчивости. О том, чтобы наши демократии были здоровыми. Чтобы наши граждане были информированы и вовлечены", - указал Джензен.