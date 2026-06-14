Из Риги в Алматы: Светлана Лобода запела на казахском языке после заявлений о переезде
12 июня состоялась премьера совместного сингла украинской поп-артистки Светланы Лободы и главной звезды казахстанской эстрады Кайрата Нуртаса — «Sen meni kut». Вместе с ним артисты представили и резонансный видеоклип.
Релиз на казахском языке стал логичным развитием теплых отношений Светланы Лободы с местным зрителем. Во время своего недавнего визита в Алматы с концертами певица буквально стала народной любимицей — сходила в гости к поклонникам на фирменный бешбармак, оделась у локальных дизайнеров, познакомилась с новой школой казахской музыкальной индустрии. Но восхищение гостеприимством страны, из-за которого артистка даже задумалась о временном переезде, не ограничилось лишь этим — услышав просьбы поклонников, Светлана Лобода запела на казахском.
Сюжет трека выстроен вокруг дисбаланса чувств и неразделенной любви. Это история о болезненном контрасте между абсолютной привязанностью одного героя и холодной отстраненностью другого. Для того чтобы произношение Светланы Лободы на казахском звучало максимально аутентично, Кайрат Нуртас лично курировал процесс на студии, выстраивая правильную артикуляцию. Музыкальным продакшном трека занимался известный саунд-продюсерский дуэт Jamal & Ganja. Стоит отметить, что это не первый опыт работы Светланы с казахстанской индустрией: ранее вместе с Jamal & Ganja певица выпустила нашумевший хит «One Night» в дуэте с одной из самых ярких хип-хоп-исполнительниц Казахстана — SAY MO.
Параллельно с синглом артисты представили масштабную видеоработу, режиссером которой выступили сама певица и известный казахский режиссер Мади Жаги. Главной особенностью клипа стало создание прецедента в использовании искусственного интеллекта: съемки проходили на зеленом хромакее, однако все футуристичные локации были созданы с помощью ИИ-платформы SwitchX. Команде впервые удалось обойти главную проблему нейросетевых видео — искажение мимики. В клипе применена передовая технология стопроцентного сохранения оригинальных лиц и точнейшего липсинга, в то время как ИИ генерировал исключительно окружающее пространство.
В противовес сгенерированным мирам, концептуальный «фарфоровый» макияж Светланы Лободы создавался без графики — для этого в Алматы специально прилетели визажисты из ОАЭ, которые владеют уникальной техникой.
Премьера трека состоялась с феноменальным размахом: 24 мая на большом стадионном концерте в Алматы Кайрат Нуртас и Светлана Лобода впервые исполнили его вживую, сорвав овации десяти тысяч зрителей.
«Я обожаю яркие творческие коллаборации. Люблю путешествия и вдохновляться новыми странами, но мой дом по-прежнему — это Латвия. Здесь моя семья, моя творческая команда. Сегодня у нас премьера, но уже завтра мы начинаем подготовку к нашим летним концертам. 3 июля — в Паланге, а 5-го — в легендарном "Дзинтари" в Юрмале! Будем танцевать и срывать голоса», — прокомментировала слухи Светлана Лобода.