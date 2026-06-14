Из Риги в Алматы: Светлана Лобода запела на казахском языке после заявлений о переезде

Сюжет трека выстроен вокруг дисбаланса чувств и неразделенной любви. Это история о болезненном контрасте между абсолютной привязанностью одного героя и холодной отстраненностью другого. Для того чтобы произношение Светланы Лободы на казахском звучало максимально аутентично, Кайрат Нуртас лично курировал процесс на студии, выстраивая правильную артикуляцию. Музыкальным продакшном трека занимался известный саунд-продюсерский дуэт Jamal & Ganja. Стоит отметить, что это не первый опыт работы Светланы с казахстанской индустрией: ранее вместе с Jamal & Ganja певица выпустила нашумевший хит «One Night» в дуэте с одной из самых ярких хип-хоп-исполнительниц Казахстана — SAY MO.