Фильм бывшего продюсера Лободы, спродюсированный в Риге, номинировали на главную мировую ИИ-премию от Google
Фильм «The Translator» («Переводчик»), созданный украинским кинорежиссером Филиппом Ли и продюсером Нателлой Крапивиной на базе креативного холдинга Rizz Group в Риге, вошёл в шорт-лист самой масштабной AI-премии The 1 Billion AI Film Award от Google, обойдя более 16 000 номинантов со всего мира.
Короткометражная лента рассказывает о молодой женщине, которая живет в мире после экологического коллапса. Её увлечение растениями неожиданно превращается в ключ к выживанию: благодаря способности «слышать» Землю она находит скрытые источники воды, от которых зависит будущее человечества. Когда корпорации пытаются взять это открытие под свой контроль и лишить мир доступа к жизненно важным ресурсам, героиня вынуждена сделать выбор между личной безопасностью и ответственностью за общее будущее. Фильм исследует хрупкую грань между человеком и природой, поднимая вопросы цены прогресса и последствий жадности.
Разработкой и созданием «The Translator» занимался украинский кинорежиссёр Филипп Ли, известный своими видеоработами с многочисленными украинскими и мировыми звёздами, такими как Алиша Киз, DJ Khaled и Майк Тауэрс, а также наградами фестивального короткометражного кино. Автором идеи и продюсером фильма стала Нателла Крапивина - основательница культового украинского телешоу «Орёл и Решка» и креативного холдинга Rizz Group в Риге, режиссёр и продюсер, стоящая за большим количеством громких медийных и кинопроектов, в том числе многолетним сотрудничеством с певицей Светланой Лободой, которое завершилось несколько лет назад.
Победителя премии определит зрительское голосование, которое продлится до 25 декабря. 12 финальных номинантов из более чем 16 000 заявок отобрало почётное жюри, в состав которого вошли ведущие представители сферы искусственного интеллекта и инновационных технологий мира, в частности креативный директор Google Ден Жермен, креативный директор YouTube Кристиан Хаас, а также сооснователь и технический директор ElevenLabs Пётр Дабковски.
«The Translator» - единственный фильм из Восточной Европы, номинированный на The 1 Billion AI Film Award. В финале также оказались короткометражные ленты от режиссеров из Южной Кореи, Великобритании, Египта, Германии, Испании, Филиппин, Канады, Туниса и Иордании.