Фильм бывшего продюсера Лободы, спродюсированный в Риге, номинировали на главную мировую ИИ-премию от Google

Короткометражная лента рассказывает о молодой женщине, которая живет в мире после экологического коллапса. Её увлечение растениями неожиданно превращается в ключ к выживанию: благодаря способности «слышать» Землю она находит скрытые источники воды, от которых зависит будущее человечества. Когда корпорации пытаются взять это открытие под свой контроль и лишить мир доступа к жизненно важным ресурсам, героиня вынуждена сделать выбор между личной безопасностью и ответственностью за общее будущее. Фильм исследует хрупкую грань между человеком и природой, поднимая вопросы цены прогресса и последствий жадности.