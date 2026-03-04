В Латвии усиливают контроль за "чудо-препаратом" для похудения - кое-кому выписывали по 100-200 упаковок

На заседании отдельно были выделены две практики семейных врачей с наибольшими государственными расходами и самым большим количеством упаковок на одного пациента. В одном случае пациенту было выписано 98 рецептов и отпущено 309 упаковок, в другом — общее число упаковок превысило 200. По этим случаям начаты проверки. НСЗ планирует внедрить логические проверки в информационных системах, чтобы предотвратить необоснованную выписку чрезмерных объемов лекарств. В ряде случаев рецепты параллельно выписывали и семейный врач, и эндокринолог. Например, отдельным пациентам шесть рецептов выписал эндокринолог и три — семейный врач, тогда как в других ситуациях все рецепты оформлял только семейный врач.