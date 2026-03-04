В Латвии усиливают контроль за "чудо-препаратом" для похудения - кое-кому выписывали по 100-200 упаковок
В Латвии начаты проверки после выявления случаев, когда отдельным пациентам в течение года отпускались десятки и даже сотни упаковок препаратов Ozempic и Rybelsus. Национальная служба здоровья планирует ввести дополнительные механизмы контроля.
В отдельных случаях пациентам в течение года отпускалось более 100, а в одном случае — свыше 200 упаковок препаратов Ozempic и Rybelsus. В связи с этим начаты проверки и планируется внедрение дополнительных механизмов контроля, сообщили представители Национальная служба здоровья на заседании подкомиссии по общественному здоровью комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.
Эти препараты применяются для лечения диабета и ожирения. Латвийская организация по верификации лекарств отметила, что в последние годы вырос спрос на ряд рецептурных медикаментов, в том числе на препарат для лечения диабета второго типа Ozempic, получивший репутацию «чудо-средства» для снижения веса.
Согласно представленным данным, в 2024 году число пациентов, которым за год было отпущено более 20 упаковок Ozempic, составило 180 человек, а в 2025 году — уже 203. Увеличилось и количество врачей, выписывающих эти препараты, в том числе семейных врачей.
Общее количество отпущенных упаковок выросло с 4283 в 2024 году до 5692 в 2025 году. Соответственно увеличилась и сумма государственной компенсации — с 352 894 евро до 433 019 евро.
Среднее число упаковок на одного пациента выросло с 19,2 до 28,6. В отдельных случаях показатель достигал 99 упаковок в 2024 году и 210 упаковок в 2025 году на одного пациента.
На заседании отдельно были выделены две практики семейных врачей с наибольшими государственными расходами и самым большим количеством упаковок на одного пациента. В одном случае пациенту было выписано 98 рецептов и отпущено 309 упаковок, в другом — общее число упаковок превысило 200. По этим случаям начаты проверки. НСЗ планирует внедрить логические проверки в информационных системах, чтобы предотвратить необоснованную выписку чрезмерных объемов лекарств. В ряде случаев рецепты параллельно выписывали и семейный врач, и эндокринолог. Например, отдельным пациентам шесть рецептов выписал эндокринолог и три — семейный врач, тогда как в других ситуациях все рецепты оформлял только семейный врач.
Также прозвучало предложение обеспечить более тесную интеграцию системы компенсаций, рецептурной системы и регистров пациентов, чтобы объем выписываемых медикаментов соответствовал зарегистрированным данным пациентов и их клиническим показателям.