"Хорошо встречают в Латвии": семья вернулась из Дании и сразу получила штраф в 150 евро
Семья вернулась из Дании в Латвию с двумя машинами и решила одну ввезти на транзитных номерах, чтобы «сделать все правильно». Но уже через шесть часов после въезда их остановила полиция - и выписала штраф.
Диана с семьей четыре года прожила в Дании, пока не решила, что пора возвращаться на родину. За границей на семью были зарегистрированы две машины, которые они хотели забрать с собой в Латвию.
Женщина по-прежнему была задекларирована в Латвии, тогда как муж уже перерегистрировал место жительства на Дании. Чтобы понять, как лучше поступить с автомобилями, Диана позвонила специалистам Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) в Латвии.
«В Дании у нас было две машины, обе зарегистрированы в Дании. Мы думали, что с ними делать. В CSDD мне сказали: если я еду с датскими номерами, то придется платить государственную пошлину, если я задекларирована в Латвии. Я все еще была задекларирована в Латвии, поэтому спросила про транзитные номера. Сказали, что тогда нужно будет платить только за техосмотр и регистрацию. В итоге решили: на одну машину поставить транзитные номера, а вторую оставить с датскими номерами, потому что муж задекларирован в Дании», - сказала Диана.
После долгой дороги семья ненадолго отдохнула в приграничном с Литвой Гренцтале, а в тот же день поехала в расположенную неподалеку Бауску. Пробыв в Латвии всего шесть часов, они столкнулись с проблемой: машину с транзитными номерами остановил экипаж Государственной полиции.
«Полицейский спросил, заплатили ли мы государственную пошлину. Мы с мужем не понимали, о чем речь. У этой машины нет датских номеров, у нее транзитные номера, она считается экспортным авто. Полицейский сказал, что это не так. Будет штраф. Как это возможно? Я получила штраф только из-за того, что задекларирована в Латвии. Хорошо встречают в Латвии. Провели шесть часов в Латвии — и получили штраф 150 евро».
Передача «Bez Tabu» решила связаться с колл-центром CSDD и выяснить, как нужно действовать, если человек, задекларированный в Латвии, возвращается на родину на автомобиле, зарегистрированном за рубежом. «Если есть транзитные номера, то обязательна страховка. Тогда можно ехать», — объяснила по телефону специалист центра обслуживания клиентов.
Представитель CSDD при этом сама не упомянула о необходимости уплаты эксплуатационного налога (госпошлины). Эксперт по автомобильной сфере отмечает, что Диана, управляя принадлежащим ей автомобилем, зарегистрированным за границей, могла и не платить примерно 140 евро за оформление транзитных номерных знаков в Дании.
«В этом случае похоже, что транзитные номера можно было не брать. Машина не меняла владельца, она не была на продаже. Перед поездкой нужно сделать “домашнюю работу”, выяснить, какой порядок в стране, куда въезжаешь с датской регистрацией. Приехав в Латвию, можно было заплатить лишь примерно 10 евро в день за использование машины — и все», - объяснил автоэксперт Угил Витолс.
Не связанный с делом юрист также указывает, что нарушение зафиксировано корректно: «Транзитные номера означают, что транспортное средство перемещают из регистрации одной страны к регистрации следующей страны. Такой перегон легитимен. Однако латвийский законодатель в нормативных актах точно не указал, как трактовать транзитные номера и постоянные номера. Учитывая, что гражданка Латвии была задекларирована в Латвии, государственную пошлину нужно было платить».
В CSDD обещают давать более подробную информацию звонящим, чтобы те не попадали в ситуацию, как у Дианы.
За датские транзитные номера, действующие семь дней, семья заплатила около 140 евро. Вместе со штрафом, полученным на родине, расходы составили почти 300 евро. Как выяснила Диана, налог за один день мог быть не больше 10 евро.