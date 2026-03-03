"Хорошо встречают в Латвии": семья вернулась из Дании и сразу получила штраф в 150 евро

«В Дании у нас было две машины, обе зарегистрированы в Дании. Мы думали, что с ними делать. В CSDD мне сказали: если я еду с датскими номерами, то придется платить государственную пошлину, если я задекларирована в Латвии. Я все еще была задекларирована в Латвии, поэтому спросила про транзитные номера. Сказали, что тогда нужно будет платить только за техосмотр и регистрацию. В итоге решили: на одну машину поставить транзитные номера, а вторую оставить с датскими номерами, потому что муж задекларирован в Дании», - сказала Диана.