ФОТО: Рижский русский театр Михаила Чехова отмечает премьеру постановки Элмарса Сеньковса "Болдерая"

«Как нам, обществу, справиться с равнодушием и взять на себя ответственность за свою жизнь? Промолчать удобно – так спокойнее. В настоящий момент мировой цинизм и бесстыдство только усиливают безразличие. Где та грань, за которой больше нельзя молчать и надо выкрикнуть правду? И захочет ли кто-нибудь ее услышать – изменит ли это что-нибудь? Готовы ли мы взять на себя ответственность за то, что было сделано и не сделано в прошлом?» – обозначает режиссер Элмар Сеньковс.