Гости премьеры спектакля "Болдерая" в Театре Чехова (27.02.26)
27 февраля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоялась премьера постановки Элмара Сеньковса по пьесе Юстине Клявы "Болдерая".
ФОТО: Рижский русский театр Михаила Чехова отмечает премьеру постановки Элмарса Сеньковса "Болдерая"
27 февраля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоялась премьера постановки Элмарса Сеньковса по пьесе Юстине Клявы "Болдерая".
Зрители попадают на свадьбу двух молодых людей в одном рижском районе. Очень скоро этот праздник превращается в непредсказуемую бурю эмоций: за блестящим фасадом торжества скрываются обиды, неразрешенные вопросы и чувства из прошлого, которые неожиданно вторгаются в настоящее. Вечер балансирует между комедией и драмой, позволяя зрителям смеяться и одновременно опознавать близкие им парадоксы жизни.
«Как нам, обществу, справиться с равнодушием и взять на себя ответственность за свою жизнь? Промолчать удобно – так спокойнее. В настоящий момент мировой цинизм и бесстыдство только усиливают безразличие. Где та грань, за которой больше нельзя молчать и надо выкрикнуть правду? И захочет ли кто-нибудь ее услышать – изменит ли это что-нибудь? Готовы ли мы взять на себя ответственность за то, что было сделано и не сделано в прошлом?» – обозначает режиссер Элмар Сеньковс.
В дополнение к спектаклю Рижский русский театр Михаила Чехова организует публичную дискуссию «Топографический контекст социальных явлений», которая состоится в прямом эфире 6 марта, в 18:00, в рамках цикла дискуссий «Без точки над i». Прямую трансляцию из Театра Чехова можно будет посмотреть на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале театра. В обсуждении примут участие теле- и радиоведущий, диджей и ведущий мероприятий Магнус Эриньш, дизайнер, соучредитель дизайн-студии H2E и SEGD Riga Chapter, профессор Латвийской академии художеств Ингуна Элере, культурный журналист, создатель программ Латвийского телевидения Kultūršoks и Kultūras ziņas Зане Брикмане и председатель правления Союза театральных деятелей Латвии Оярс Рубенис. Модератором дискуссии станет Янис Кревицс, который много лет ведет программу расследований на канале TV3 "Nekā personīga".
В творческую команду под руководством режиссера Элмарса Сеньковса входят драматург Юстине Клява, сценограф Адрианс Томс Кулпе, композитор Эдгарс Макенс, художники по костюмам Фелицита Гага и Алиса Онтенсоне, художник по свету Оскарс Паулиньш, переводчик Лина Овчинникова, ассистент режиссера Сергей Смыков и помощник режиссера Светлана Воронецкая.
В спектакле принимают участие актеры Театра Чехова Екатерина Фролова, Элина Барткевич, Евгений Черкес, Володимир Гориславец, Александр Маликов, Вероника Плотникова, Наталия Живец, Максим Бусел, Шамиль Хаматов, Иван Стрельцов, Татьяна Лукашенкова/Галина Российская, Татьяна Гуревич, Анатолий Фечин и Дмитрий Егоров, а также приглашенные артисты Дарта Цируле и Сергей Смыков.
Ближайшие показы: 13.03. (19:00), 29.03. (18:00), 31.03. (19:00), 14.04. (19:00), 15.05. (19:00), 29.05. (19:00).