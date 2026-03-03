Медиков и пациентов в Латвии зовут на "минуту молчания": почему 5 марта поднимут желтые карточки
Чтобы привлечь внимание к острым проблемам в сфере здравоохранения, Ассоциация международных инновационных фармацевтических компаний (SIFFA) в сотрудничестве с больницами, организациями врачей и пациентов 5 марта проведет публичную акцию «Минута молчания».
Работников системы здравоохранения и всех причастных в этот день в 11.00 призывают соблюсти минуту молчания и поднять желтую карточку — символ инициативы и предупреждение о том, что ситуация в здравоохранении критическая, но ее еще можно исправить.
В Латвии предотвратимая смертность вдвое выше среднего показателя по ЕС — это 543 потерянных человека на 100 000 жителей. Каждый год несколько тысяч жизней не удается спасти лишь из-за отсутствия своевременного и современного лечения. Критической называют и ситуацию с доступностью лекарств: латвийским пациентам доступны только 18% препаратов, одобренных в Европейском союзе за последние четыре года.
«Мы, молодые врачи, начинаем работу с миссией спасать людей, но в повседневной практике сталкиваемся с неспособностью системы обеспечить пациентам элементарные вещи. Недопустимо, что в Латвии XXI века шансы пациента выжить определяются не достижениями медицинской науки, а строками в бюджетной таблице. Поэтому важно, чтобы участники отрасли смогли объединиться вокруг общей цели и напомнить, что бюджет здравоохранения — это не статья расходов, а основа существования государства», — говорит член правления Ассоциации молодых врачей Латвии Алисе Сингха.
«Наша минута молчания — о каждом непринятом решении и о каждом пациенте, чья медицинская помощь сейчас поставлена “на паузу”. Статистические данные, описывающие систему здравоохранения Латвии, — это не просто цифры: они формируют судьбы жителей страны. Минутой молчания мы хотим потребовать действий, чтобы ожидание пациентов не закончилось трагедией», — подчеркивает директор SIFFA Владислава Маране.
Цена предотвратимых смертей в Латвии сейчас превышает 1 млрд евро, или 2,8% ВВП, которые теряются из-за того, что люди не могут продолжать полноценную трудовую деятельность. При этом в бюджете на 2026 год не предусмотрено дополнительное финансирование на 80 инновационных и экономически эффективных лекарств.
«Минута молчания» — это не протест против какой-либо институции или должностного лица. Это акция за пациентов — за людей. Профессиональные организации, больницы и представители пациентов символически молчат, чтобы напомнить: молчание не должно быть нормой в политических решениях. Акция — первый шаг инициативы «Без здоровья нет государства», в рамках которой запланирован ряд мероприятий для целенаправленного привлечения внимания к теме здравоохранения и расширения доступности жизненно необходимых лекарств.
Инициатива открыта для всех, кому небезразличны жизни людей в Латвии. SIFFA призывает присоединиться к акции все больницы, лечебные и образовательные учреждения, а также неправительственные организации. Информация об акции: siffa.lv.