Медиков и пациентов в Латвии зовут на "минуту молчания": почему 5 марта поднимут желтые карточки

«Минута молчания» — это не протест против какой-либо институции или должностного лица. Это акция за пациентов — за людей. Профессиональные организации, больницы и представители пациентов символически молчат, чтобы напомнить: молчание не должно быть нормой в политических решениях. Акция — первый шаг инициативы «Без здоровья нет государства», в рамках которой запланирован ряд мероприятий для целенаправленного привлечения внимания к теме здравоохранения и расширения доступности жизненно необходимых лекарств.