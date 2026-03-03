Эвика Силиня лично созвонилась с президентом ОАЭ и убедилась - латвийцы в безопасности
Премьер-министр Латвии провела телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом бин Заид Аль Нахайяном на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Глава латвийского правительства сообщила, что получила заверения в том, что около 2000 граждан Латвии, находящихся в ОАЭ, в настоящее время находятся в безопасности. По ее словам, эмиратские власти обеспечивают иностранным гражданам, в том числе латвийцам, всю необходимую поддержку и готовы при необходимости оказать дополнительную помощь.
I had a good phone call with the President of the United Arab Emirates, @MohamedBinZayed. I got reassurances that around 2,000 Latvian citizens currently in the UAE are safe.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) March 3, 2026
I appreciate that UAE authorities are providing all necessary support to foreign visitors, including… pic.twitter.com/SBakjX3X3l
В ходе беседы премьер-министр осудила атаки иранского режима на ОАЭ и другие государства региона, подчеркнув, что подобная агрессия сопоставима с действиями России против Украины. Она отметила, что международное сообщество должно давать четкую и последовательную оценку подобным действиям.
Отдельное внимание стороны уделили вопросам безопасности. Премьер-министр высоко оценила эффективность системы противовоздушной обороны ОАЭ. Также обсуждались перспективы возможного сотрудничества в сфере перехвата беспилотников — направления, которое в условиях современных военных угроз приобретает все большее значение.
