Фото: REUTERS/SCANPIX
Глава латвийского правительства сообщила, что получила заверения в том, что около 2000 граждан Латвии, находящихся в ОАЭ, в настоящее время находятся в безопасности.
Эвика Силиня лично созвонилась с президентом ОАЭ и убедилась - латвийцы в безопасности

Премьер-министр Латвии провела телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом бин Заид Аль Нахайяном на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Глава латвийского правительства сообщила, что получила заверения в том, что около 2000 граждан Латвии, находящихся в ОАЭ, в настоящее время находятся в безопасности. По ее словам, эмиратские власти обеспечивают иностранным гражданам, в том числе латвийцам, всю необходимую поддержку и готовы при необходимости оказать дополнительную помощь.

В ходе беседы премьер-министр осудила атаки иранского режима на ОАЭ и другие государства региона, подчеркнув, что подобная агрессия сопоставима с действиями России против Украины. Она отметила, что международное сообщество должно давать четкую и последовательную оценку подобным действиям.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам безопасности. Премьер-министр высоко оценила эффективность системы противовоздушной обороны ОАЭ. Также обсуждались перспективы возможного сотрудничества в сфере перехвата беспилотников — направления, которое в условиях современных военных угроз приобретает все большее значение.

