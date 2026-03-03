Эвика Силиня лично созвонилась с президентом ОАЭ и убедилась - латвийцы в безопасности

Глава латвийского правительства сообщила, что получила заверения в том, что около 2000 граждан Латвии, находящихся в ОАЭ, в настоящее время находятся в безопасности. По ее словам, эмиратские власти обеспечивают иностранным гражданам, в том числе латвийцам, всю необходимую поддержку и готовы при необходимости оказать дополнительную помощь.