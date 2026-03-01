Иранские удары повредили в Дубае аэропорт и знаменитый небоскреб

Дубай является крупнейшим туристическим и торговым центром Ближнего Востока, а его аэропорт — одним из самых загруженных в мире. Отель "Бурдж-эль-Араб" давно считается одним из самых узнаваемых символов эмирата. Открытая в 1999 году на искусственном острове у пляжа Джумейра башня в форме паруса быстро стала символом города, стремящегося демонстрировать роскошь на мировом уровне. В субботу пожар также вспыхнул рядом с другим отелем на искусственном острове "Полм Джумейра".