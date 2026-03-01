Иранские удары повредили в Дубае аэропорт и знаменитый небоскреб
Международный аэропорт Дубая и знаменитый отель "Бурдж-эль-Араб" получили повреждения в результате ударов Ирана. Об этом сообщает Reuters.
По данным медиаофиса эмирата, утром в воскресенье в аэропорту пострадали четыре человека. В сообщении на платформе X представители Дубая заявили, что «один из терминалов в Dubai International (DXB) получил незначительные повреждения в результате инцидента, который был быстро локализован», не уточнив деталей.
Позднее также было подтверждено, что беспилотник был перехвачен, а обломки вызвали небольшой пожар на внешнем фасаде "Бурдж-эль-Араб".
Дубай является крупнейшим туристическим и торговым центром Ближнего Востока, а его аэропорт — одним из самых загруженных в мире. Отель "Бурдж-эль-Араб" давно считается одним из самых узнаваемых символов эмирата. Открытая в 1999 году на искусственном острове у пляжа Джумейра башня в форме паруса быстро стала символом города, стремящегося демонстрировать роскошь на мировом уровне. В субботу пожар также вспыхнул рядом с другим отелем на искусственном острове "Полм Джумейра".
Компания Abu Dhabi Airports также сообщила в X, что в результате инцидента в международном аэропорту Зайед в столице ОАЭ погиб один человек — гражданин одной из стран Азии — и семь человек получили ранения. Позднее это сообщение было удалено.
Один из причалов порта Джебель Али в Дубае также загорелся из за обломков, возникших после перехвата воздушной цели, говорится в отдельном заявлении медиаофиса Дубая.
Иран выпустил ракеты по Абу Даби, Дубаю и Дохе — ключевым авиационным узлам на маршрутах Восток–Запад.
В субботу авиакомпании приостановили полеты по всему Ближнему Востоку, включая рейсы в и из Дубая и Абу Даби. Карты отслеживания полетов показали, что воздушное пространство над большей частью региона практически опустело.