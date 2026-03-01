Число нуждающихся в Латвии выросло, а малообеспеченных - сократилось: какая между ними разница?
В Латвии в начале года выросло число людей со статусом нуждающегося, тогда как малообеспеченных стало заметно меньше.
Разница между этими статусами заключается в уровне дохода и объеме льгот, на которые может претендовать человек или семья. В Латвии эти статусы регулируются на государственном уровне, но управляются социальными службами самоуправлений.
Статус нуждающегося - для людей с самым низким уровнем дохода. Он дает право на максимальную поддержку от государства. В свою очередь статус малообеспеченного предназначен для тех, чей доход чуть выше критического минимума, но все еще недостаточен для обеспечения базовых нужд. При оценке обоих статусов учитываются не только деньги на счету, но и недвижимость, автомобили и накопления.
В конце января этого года в Латвии насчитывалось 41 164 человека, имеющих статус нуждающегося, что на один процент больше, чем в январе 2025 года, свидетельствуют данные Министерства благосостояния. Статус малообеспеченного в январе имели 16 138 человек. Это на 20,3 % меньше, чем в январе 2025 года.
В 2026 году порог дохода для первого или единственного человека в домохозяйстве составит 425 евро, а для остальных людей в домохозяйстве - 298 евро. Каждое самоуправление имеет право установить порог дохода для малообеспеченного домохозяйства на уровне 80% от медианного дохода, но не ниже порога дохода для нуждающегося домохозяйства.
Максимальный порог дохода для малообеспеченного домохозяйства в 2026 году составляет 680 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве и 476 евро для остальных людей в домохозяйстве.