Число нуждающихся в Латвии выросло, а малообеспеченных - сократилось: какая между ними разница?

Статус нуждающегося - для людей с самым низким уровнем дохода. Он дает право на максимальную поддержку от государства. В свою очередь статус малообеспеченного предназначен для тех, чей доход чуть выше критического минимума, но все еще недостаточен для обеспечения базовых нужд. При оценке обоих статусов учитываются не только деньги на счету, но и недвижимость, автомобили и накопления.