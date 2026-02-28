Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи мертв - это подтвердил Трамп

Президент США Дональд Трамп в соцсети написал: "Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв. Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и тех людей из многих стран по всему миру, которые были убиты или изувечены Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов. Он не смог избежать нашей разведки и высокотехнологичных систем отслеживания, и, действуя в тесном сотрудничестве с Израилем, не было ничего, что он или другие лидеры, убитые вместе с ним, могли бы сделать. Это величайший шанс для иранского народа вернуть себе свою страну. Мы слышим, что многие из их Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военных и других сил безопасности и полиции больше не хотят сражаться и ищут у нас иммунитет. Как я сказал прошлой ночью: «Сейчас они могут получить иммунитет, позже они получат только смерть!» Надеюсь, КСИР и полиция мирно объединятся с иранскими патриотами и будут работать вместе как единое целое, чтобы вернуть стране то величие, которого она заслуживает. Этот процесс должен вскоре начаться, поскольку не только смерть Хаменеи, но и страна была за один день в значительной степени разрушена и даже уничтожена. Тяжелые и точечные бомбардировки, однако, будут продолжаться непрерывно на протяжении недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели - МИРА НА ВСЕМ БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ВО ВСЕМ МИРЕ!"