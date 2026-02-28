Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи мертв - это подтвердил Трамп
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи мертв, сообщил Reuters со ссылкой на израильских чиновников. Позже это подтвердил президент США Дональд Трамп.
СМИ утверждают, что тело Хаменеи извлекли из-под обломков его убежища после утреннего удара Израиля. Также с ним погибли его зять и невестка. Сообщалось, что на комплекс, где скрывался Хаменеи, сброшены 30 бомб. В Иране смерть верховного лидера отрицали, появлялись сообщения, что он скоро выступит с обращением, но этого так и не произошло.
Хаменеи было 86 лет, он занимал свою должность 37 лет. Представители Ирана смерть пока не подтверждают.
Президент США Дональд Трамп в соцсети написал: "Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв. Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и тех людей из многих стран по всему миру, которые были убиты или изувечены Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов. Он не смог избежать нашей разведки и высокотехнологичных систем отслеживания, и, действуя в тесном сотрудничестве с Израилем, не было ничего, что он или другие лидеры, убитые вместе с ним, могли бы сделать. Это величайший шанс для иранского народа вернуть себе свою страну. Мы слышим, что многие из их Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военных и других сил безопасности и полиции больше не хотят сражаться и ищут у нас иммунитет. Как я сказал прошлой ночью: «Сейчас они могут получить иммунитет, позже они получат только смерть!» Надеюсь, КСИР и полиция мирно объединятся с иранскими патриотами и будут работать вместе как единое целое, чтобы вернуть стране то величие, которого она заслуживает. Этот процесс должен вскоре начаться, поскольку не только смерть Хаменеи, но и страна была за один день в значительной степени разрушена и даже уничтожена. Тяжелые и точечные бомбардировки, однако, будут продолжаться непрерывно на протяжении недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели - МИРА НА ВСЕМ БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ВО ВСЕМ МИРЕ!"
Также известно, что с утра иранцы запустили по Израилю около 250 ракет. Учитывая, что воздушная тревога звучала каждые 10-15 минут на протяжении нескольких часов, иранцы каждый раз запускали по 2-4 ракеты, чтобы "измотать" израильтян в первый же день войны, заставив нас фактически не покидать укрытий. Возможно, эта тактика вызвана отсутствием массированных "залповых" возможностей у Тегерана.