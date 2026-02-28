ВИДЕО, ФОТО: пенсионеры и молодежь у офиса Национального объединения протестуют против "дерусификации"

Этот закон, уверены организаторы, усложнит жизнь не только местным русскоязычным жителям, но и тем беженцам из Украины и мигрантам, которые не владеют ни латышским, ни английским языком, но могут говорить по-русски. Обслуживание мигрантов на их родном языке также станет невозможным, если их страна не планирует вступление в ЕС.