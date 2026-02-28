ВИДЕО, ФОТО: пенсионеры и молодежь у офиса Национального объединения протестуют против "дерусификации"
В субботу, 28 февраля, в 13.00 у офиса Национального объединения в Риге, на улице Торня, 4–1B, состоялся пикет против новой статьи в Законе о защите прав потребителей.
На пикет пришло чуть больше десяти человек. Среди них в основном были пенсионеры, но также присутствовала и прогрессивная молодежь. Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями на латышском языке, однако общение через громкоговоритель велось на русском языке.
На плакатах пикетчиков было написано: «Не будьте наивными!», «Меньше неравенства, а не свободы!», «Регулируйте инфляцию, а не коммуникацию», а также «Диктатура большинства — это еще не демократия».
Пикет против "дерусификации" у офиса Национального объединения (28.02.2026)
10 февраля депутаты Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике во втором чтении поддержали предложение установить в Законе о защите прав потребителей норму о том, что коммуникация с потребителями осуществляется на государственном языке.
В частности, предложение депутата находящегося в оппозиции Национального объединения (NA) Науриса Пунтулиса предусматривает дополнить закон статьей «Язык коммуникации», которая установит, что общение с потребителем со стороны продавца или поставщика услуг — предоставление информации, обслуживание и заключение договора — происходит на государственном языке.
Предложение предусматривает, что поставщик услуг обязан обеспечить, чтобы документы, подготовленные для оказания услуг, используемые интерфейсы цифрового контента, а также возможность выбора языка в таких технических решениях, как приложение, веб-сайт, колл-центр или инфраструктура очного обслуживания, были на латышском языке либо, если клиент согласен и продавец или поставщик услуг может это обеспечить, — на официальном языке государства — члена Европейского союза или страны — кандидата в ЕС.
Организаторы пикета указывают, что данная статья запрещает обслуживание клиентов на языках, не являющихся языками ЕС или стран — кандидатов в ЕС, в том числе на русском языке.
По их мнению, для потребителя закон становится более жестким, возлагая обязанность общаться на латышском языке или на одном из языков государств — членов ЕС / стран — кандидатов в ЕС. Только не на русском.
Этот закон, уверены организаторы, усложнит жизнь не только местным русскоязычным жителям, но и тем беженцам из Украины и мигрантам, которые не владеют ни латышским, ни английским языком, но могут говорить по-русски. Обслуживание мигрантов на их родном языке также станет невозможным, если их страна не планирует вступление в ЕС.
Пунтулис хочет, чтобы нормы, целенаправленно исключающие русский язык, были включены и в другие законы. Прецедент уже есть — в прошлом году русский язык исчез из банкоматов и интернет-банкинга. Теперь, по мнению протестующих, настала очередь микрокредитной отрасли и частных радиостанций, вещающих на русском языке. «Дерусифицированы» будут и различные службы поддержки.
Пикетчики считают, что искажение законов дискриминационными нормами не только дает повод для пропаганды Путина, но и злит русскоязычные национальные меньшинства, что мешает совместно противостоять агрессии России.
Участники пикета хотели напомнить Национальному объединению и депутатам Сейма о необходимости решать существующие проблемы, а не создавать новые, усложняя жизнь людей дискриминацией и разжиганием национальной розни. По их словам, нельзя «дерусифицировать» законы лишь ради повышения собственных рейтингов.