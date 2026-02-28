ВИДЕО: сегодня в небе можно будет наблюдать необычное явление, которое нельзя пропустить
Сегодня у любителей наблюдать за небом будет возможность увидеть необычное зрелище — парад шести планет Солнечной системы. Разумеется, если позволят погодные условия и не помешает городская засветка.
Если Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер будут видны невооруженным глазом, то для наблюдения Урана и Нептуна потребуется мощный бинокль или телескоп. Хорошая новость в том, что это явление можно будет наблюдать в любой точке нашей планеты, в том числе и в Латвии. Планеты стоит искать сразу после захода солнца.
Чтобы планеты были видны, они должны находиться примерно на 10 градусов или выше над горизонтом. Если они окажутся слишком низко, наблюдению помешает земная атмосфера, сообщила CNN Хайди Хавиланд, исследователь планет Центра космических полетов имени Маршалла Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США в Хантсвилле, штат Алабама.
Парад планет напоминает о том, как они вращаются вокруг Солнца и как их положение относительно Земли меняется — это важный фактор, который ученые учитывают при планировании миссий к другим планетам, например к Марсу, отметила Хавиланд.
Как отличить планеты на небе?
«Обычно первой появляется Венера», — сказала Хавиланд. По ее словам, Венера будет самым ярким объектом на небе после Солнца и Луны и после захода солнца будет светиться над западным горизонтом устойчивым ярко белым светом. Марс будет виден как красная точка, Сатурн будет иметь желтоватый оттенок. Если смотреть высоко над головой, можно будет найти Юпитер.
Ближайший к Солнцу Меркурий будет труднее всего заметить без оптических приборов, однако наилучшая возможность увидеть его будет примерно через 30–60 минут после захода солнца, сказала Хавиланд. Меркурий будет выглядеть белым и находиться низко над горизонтом.
Будут ли погодные условия в Латвии благоприятными?
Согласно текущему прогнозу, размещенному на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на относительно ясное небо можно рассчитывать лишь на самом юге Курземе, Земгале, Селии и Латгале.