Медсестра реанимации: эти фразы пациенты повторяют прямо перед смертью

Примечательно, что с медицинской точки зрения ничто может не указывать на скорое ухудшение. Как объясняет медсестра, жизненные показатели пациента могут оставаться стабильными, состояние — таким же, как при поступлении. «Ничто не говорит о непосредственной угрозе». Тем не менее практика показывает: несмотря на лекарства и обследования, человек, произносящий эти слова, вскоре умирает. Робертс признается, что за четыре года работы так и не нашла медицинского объяснения тому, как пациенты заранее узнают о приближении смерти.