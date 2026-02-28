Медсестра реанимации: эти фразы пациенты повторяют прямо перед смертью
Пока в повседневной жизни о смерти говорить не принято, в отделениях интенсивной терапии она является частью ежедневной реальности. Опытная медсестра рассказала о загадочном «духовном переломе», который происходит в последние часы жизни человека — феномене, который не всегда можно объяснить с помощью медицины.
29-летняя медсестра реанимации Кирсти Робертс последние четыре года проводит рядом с пациентами в их последние минуты. За это время она заметила определенную закономерность.
Независимо от диагноза и проводимого лечения, умирающие незадолго до смерти часто повторяют одни и те же фразы. По словам Робертс, каждый ее пациент интуитивно чувствовал приближение конца как нечто неизбежное.
Медсестра выделяет три фразы, которые слышит чаще всего:
- «Пожалуйста, скажите моей семье, что я их люблю».
- «Мне плохо».
- «Я знаю, что умираю».
«Каждый умирающий человек, без исключения, говорит одно и то же», — утверждает Робертс.
Примечательно, что с медицинской точки зрения ничто может не указывать на скорое ухудшение. Как объясняет медсестра, жизненные показатели пациента могут оставаться стабильными, состояние — таким же, как при поступлении. «Ничто не говорит о непосредственной угрозе». Тем не менее практика показывает: несмотря на лекарства и обследования, человек, произносящий эти слова, вскоре умирает. Робертс признается, что за четыре года работы так и не нашла медицинского объяснения тому, как пациенты заранее узнают о приближении смерти.
Однако в медицинской среде этот феномен известен. В паллиативной помощи используется термин «осознание приближения смерти» (Nearing Death Awareness), о чем пишет издание Mirror.
Речь идет о состоянии, когда умирающий начинает ощущать тончайшие сигналы своего организма, которые еще не фиксируют приборы — замедление кровообращения или отказ органов на микроскопическом уровне. Часто это состояние сопровождается не паникой, а спокойствием и принятием.
Коллеги медсестры в социальных сетях поддержали ее наблюдения. «Я работаю в больнице и могу сказать, что она права», — написал один из пользователей. Другой добавил: «Подтверждаю каждое слово». Третий лаконично отметил: «Они всегда знают».
Интуитивное предчувствие нередко расходится с клинической картиной. «Мой дядя все знал, хотя анализы и показатели были в норме», — поделился опытом другой пользователь.
Для медсестер реанимации смерть — часть профессии, но она никогда не становится чем-то обыденным. «К этому невозможно привыкнуть. Мы проводим много времени с пациентами и их семьями», — говорит Робертс.
Мысли о смерти могут пугать, однако в этом знании есть и глубокое спокойствие. По словам Кирсти, ее пациенты ощущали приближение конца, но в их голосах звучало не страх, а смирение. Похоже, что человек оказывается гораздо более готов к переходу, чем это видно со стороны.
Предчувствие или физиологическая реакция?
Хотя медсестра описывает происходящее как духовный перелом, научная медицина также признает этот феномен, рассматривая его как предчувствие надвигающейся смерти. Это не просто тревога, а признанный симптом, который может указывать на угрожающее жизни состояние, даже если приборы показывают стабильные результаты.
Эксперты считают, что организм улавливает внутренние биохимические изменения — например, колебания гормонального фона или снижение уровня кислорода в тканях — задолго до того, как их фиксируют аппараты. Фразы пациента вроде «мне плохо» или «я знаю, что умираю» могут быть реакцией мозга на эти едва заметные сигналы.
Как реагировать, если близкий говорит о смерти?
Специалисты по паллиативной помощи советуют относиться к таким словам с сочувствием и спокойствием, а не отрицать их. Не стоит спорить. Когда человек говорит: «Я умираю», естественная реакция — ответить: «Не говори так, ты поправишься». Однако это может усилить чувство одиночества и непонимания.
Будьте рядом. Часто достаточно просто держать за руку и слушать. Исполняйте просьбы. Если человек просит передать слова любви семье, пообещайте, что сделаете это. Такое подтверждение дает ему необходимое спокойствие.
Опыт Робертс и ее коллег показывает: взаимодействие тела и сознания в последние минуты жизни остается одной из самых больших загадок.