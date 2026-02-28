Объявлено, что электроснабжение в Латвии еще никогда не было таким надежным, как сейчас

"В 2025 году Sadales tīkls продолжило применение беспилотных летательных аппаратов и технологий искусственного интеллекта для обслуживания электросети. С их помощью обследованы линии электропередачи протяженностью 3100 км и выявлено 110 потенциально опасных дефектов, что позволило своевременно их устранить. В настоящее время Sadales tīkls является единственным оператором распределения электроэнергии в странах Балтии, который использует и развивает решения на основе анализа данных и искусственного интеллекта для оценки состояния линий и выявления дефектов при обследовании с помощью дронов", - сообщает предприятие.