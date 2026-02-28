Объявлено, что электроснабжение в Латвии еще никогда не было таким надежным, как сейчас
Акционерное общество Sadales tīkls сообщает о том, что в 2025 году продолжило модернизацию электросетей и достигло исторически лучших показателей надежности электроснабжения – количество повреждений сократилось на 12 %, с 12,6 тысячи в 2024 году до 11,1 тысячи в 2025 году.
В прошлом году по всей Латвии было обновлено более 1000 км линий электропередачи, трассы протяженностью 5400 км очищены от опасных деревьев, а доля устойчивой к погодным условиям изолированной сети приблизилась к 70 %.
Согласно финансовому отчету Sadales tīkls за 2025 год, объем распределенной электроэнергии увеличился на 2,9 % и достиг 6293 ГВт·ч. При этом произведенная солнечная энергия, переданная в общую сеть, составила около 600 ГВт·ч, или примерно 10 % от общего объема распределенной электроэнергии, что в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом.
"В 2025 году Sadales tīkls продолжило применение беспилотных летательных аппаратов и технологий искусственного интеллекта для обслуживания электросети. С их помощью обследованы линии электропередачи протяженностью 3100 км и выявлено 110 потенциально опасных дефектов, что позволило своевременно их устранить. В настоящее время Sadales tīkls является единственным оператором распределения электроэнергии в странах Балтии, который использует и развивает решения на основе анализа данных и искусственного интеллекта для оценки состояния линий и выявления дефектов при обследовании с помощью дронов", - сообщает предприятие.
Еще бы тарифы были пониже для потребителей - было бы вообще счастье. Ранее Otkrito.lv писал о том, как выбрать поставщика электроэнергии, чтобы не переплачивать.