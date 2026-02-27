PTAC подробно объяснил, как выбрать поставщика электроэнергии, чтобы не переплачивать
Смена продавца электроэнергии может показаться простой, однако непродуманный выбор способен привести к неприятным сюрпризам в счетах. Перед заключением договора важно понять, как формируется цена электроэнергии, какие риски связаны с конкретным предложением и соответствует ли оно привычкам потребления домохозяйства. Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) разъясняет, на что обратить внимание, чтобы выбор был разумным и финансово обоснованным.
Сейчас на рынке доминируют три основные модели.
1. Договор с фиксированной ценой.
Потребитель платит неизменную цену за кВт·ч в течение определенного периода (обычно 12 или 24 месяца).
- Плюсы: не нужно беспокоиться о колебаниях биржевых цен; легче планировать семейный бюджет.
- Минусы: если биржевые цены резко снижаются, потребитель продолжает платить более высокую фиксированную цену.
Следует обратить внимание на штрафы за досрочное расторжение договора. Многие продавцы предлагают «частично фиксированные» планы, где цена пересматривается раз в полгода.
2. Динамичный договор (по биржевой цене).
Цена меняется каждый час в соответствии с биржей Nord Pool.
- Плюсы: возможность платить значительно меньше, если основное потребление (стирка, посудомоечная машина, зарядка электромобиля) переносится на ночные часы или выходные, когда цена обычно ниже.
- Минусы: риск платить больше в часы пикового спроса (например, по утрам в рабочие дни).
Подходит домохозяйствам с «умными» устройствами и потреблением свыше 200 кВт·ч в месяц.
3. Универсальная услуга.
Как правило, это самое дорогое предложение на рынке. Цена фиксируется на 12 месяцев, не пересматривается, и отсутствуют штрафы за досрочное расторжение.
Стоит обратить внимание и на способ расчетов.
- Счет по фактическому потреблению: потребитель оплачивает объем, израсходованный в предыдущем месяце.
- Усредненный платеж: продавец прогнозирует годовое потребление и распределяет его равными частями.
Необходимо следить за фактическим потреблением электроэнергии и при его изменении корректировать параметры, чтобы сократить разницу. В противном случае в конце года может потребоваться крупная доплата, если фактическое потребление превысило прогноз.
Перед подписанием договора рекомендуется сравнить цены на независимых порталах, например www.energija24.lv или www.elektroenergija.lv, чтобы увидеть актуальные предложения всех продавцов в одном месте.
Также стоит проверить тариф оператора распределительной сети Sadales tīkls. Иногда счет можно снизить не сменой продавца, а пересмотром мощности подключения (ампер). Информация доступна на сайте sadalestikls.lv.
Если домохозяйство относится к многодетным семьям, лицам с инвалидностью или малообеспеченным, предусмотрена государственная поддержка. Следует убедиться, что выбранный продавец участвует в программе системы данных защищенного пользователя (ALDIS).
Важно обращать внимание не только на цену за 1 кВт·ч, но и на размер ежемесячной абонентской платы. Некоторые продавцы предлагают низкую цену за киловатт-час, компенсируя это высокой фиксированной ежемесячной платой, что при небольшом потреблении оказывается невыгодным.