PTAC подробно объяснил, как выбрать поставщика электроэнергии, чтобы не переплачивать

Важно обращать внимание не только на цену за 1 кВт·ч, но и на размер ежемесячной абонентской платы. Некоторые продавцы предлагают низкую цену за киловатт-час, компенсируя это высокой фиксированной ежемесячной платой, что при небольшом потреблении оказывается невыгодным.