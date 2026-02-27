Премьер-министру Латвии Эвике Силине хотят вручить каску с автоматом и отправить на полигон
Чтобы понять, что происходит в реальной жизни в сфере военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооруженных сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» посоветовал политикам покинуть кабинеты и отправиться на полигон.
«Швеция — очень хороший пример того, как политики вовлекаются в гражданскую оборону как таковую», — говорит Раев. Он считает, что и в Латвии в военных учениях должны участвовать политики и премьер-министр. «Кабинет министров находит один-два дня в год и приходит на учения. И тогда понимает: о, у нас в этой сфере есть реальные проблемы, у нас нет того и того, чтобы в кризисной ситуации было понятно, как действовать». Пока, по словам Раева, все остается на уровне разговоров, но пришло время переходить от слов к делу.
Депутат Сейма, заместитель председателя Комиссии по национальной безопасности Янис Домбрава также признал, что это хорошее предложение. «В прошлом году проходили учения Panaceja (гражданско-военные медицинские учения Panaceja 2025, целью которых было проверить и совершенствовать готовность 1-й Рижской бригады Земессардзе к оказанию медицинской поддержки в кризисной ситуации), однако я не слышал, какие выводы были сделаны после них. Их должны были сделать Министерство обороны и Министерство здравоохранения. Я, например, не слышал от Министерства обороны: “Да, есть проблемы, мы поняли, что то и то не получилось, что стоит сделать то и то…”»
Раев считает, что депутаты, занимая высокие должности, настолько заняты повседневной работой, что у них не остается времени взглянуть на происходящее со стороны. «Но если выдернуть министров, премьер-министра из этой рутины на один или два дня, нужно показать, что есть и другие вопросы, которые необходимо решать, что они чрезвычайно важны. Иначе мы теряем более широкую картину».
Ранее Otkrito.lv писал о том, что к участию в учениях по гражданской обороне хотят привлечь большинство рижан.