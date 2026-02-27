Премьер-министру Латвии Эвике Силине хотят вручить каску с автоматом и отправить на полигон

«Швеция — очень хороший пример того, как политики вовлекаются в гражданскую оборону как таковую», — говорит Раев. Он считает, что и в Латвии в военных учениях должны участвовать политики и премьер-министр. «Кабинет министров находит один-два дня в год и приходит на учения. И тогда понимает: о, у нас в этой сфере есть реальные проблемы, у нас нет того и того, чтобы в кризисной ситуации было понятно, как действовать». Пока, по словам Раева, все остается на уровне разговоров, но пришло время переходить от слов к делу.