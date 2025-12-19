В шеренгу - становись! К участию в учениях по гражданской обороне хотят привлечь большинство рижан
В Латвии представлен новейший исследовательский труд «Аналитического центра LaSER» под названием «От сирены до укрытия? Гражданская оборона в Риге». В исследовании на основе данных, полученных в ходе кризисной симуляции, подготовлены предложения о том, как улучшить готовность рижан к действиям в кризисных ситуациях. Одна из рекомендаций — вовлекать жителей в масштабные учения по гражданской обороне.
Показатели неважные
В исследовании «От сирены до укрытия? Гражданская защита в Риге» проанализированы вызовы и решения систем гражданской обороны в Вильнюсе, Таллине, Хельсинки, Киеве и Риге, а также роль гражданской обороны в стратегии всеобъемлющей государственной обороны.
«Хотя жители Балтийского региона осознают необходимость быть готовыми реагировать в кризисных ситуациях, показатели подготовленности по ряду ключевых критериев по-прежнему ниже средних по ЕС. Например, в прошлом году лишь 6 процентов жителей Латвии участвовали в учениях по действиям в кризисных ситуациях. Для сравнения: в Эстонии в таких обучениях участвовали 14 процентов, а в Финляндии — 24 процента жителей. Эти показатели также нельзя считать оптимальными, однако они в разы превышают уровень, достигнутый в Латвии. Важно понимать, что кризисы могут быть разными, и способность реагировать в непредвиденных ситуациях необходима как при стихийных бедствиях, так и при катастрофах, вызванных деятельностью человека», — комментирует автор исследования Робертс Китс, исследователь «Аналитического центра LaSER».
Помоги себе сам
В исследовании подчеркивается необходимость рассматривать развитие системы гражданской обороны Риги в более широком контексте, включая также соседние самоуправления. Рижская метрополия является крупнейшей растущей урбанизированной территорией в Балтийских странах, в пределах которой ежедневно между Ригой и ее пригородами перемещаются в среднем от 156 до 200 тысяч жителей. Кризисная симуляция позволила выявить наиболее распространенные препятствия для эффективной реакции населения, и одним из них оказалось место нахождения — дома или на работе. 57 процентов участников симуляции указали, что место нахождения существенно повлияло бы на их способность реагировать, поскольку в большинстве случаев на рабочих местах отсутствуют предметы первой необходимости и не разработаны соответствующие алгоритмы действий, из-за чего респонденты в первую очередь попытались бы добраться домой.
«Вовлеченность жителей и их устойчивость являются основой гражданской защиты. Несмотря на то что в Латвии уже несколько лет активно укрепляется готовность государственных институций и их способность к взаимодействию в кризисных ситуациях, жители нередко остаются в стороне. Например, 58 процентов рижан ожидают от государства более активной и детализированной коммуникации о необходимых действиях в подобных ситуациях. В то же время выявляется противоречие — сами жители проявляют пассивность. В 2024 году лишь 3 процента населения подписались на уведомления государственных или муниципальных учреждений о чрезвычайных ситуациях, и это был самый низкий уровень активности среди всех государств Европейского союза. Кризисная симуляция наглядно показывает необходимость практического вовлечения жителей в различные формы обучения. Способность самостоятельно брать на себя ответственность за безопасность свою и своей семьи имеет решающее значение, поскольку нагрузка на государственные службы в таких ситуациях не позволяет оказать помощь каждому жителю индивидуально», — подчеркивает автор исследования Робертс Китс.
