В шеренгу - становись! К участию в учениях по гражданской обороне хотят привлечь большинство рижан

«Вовлеченность жителей и их устойчивость являются основой гражданской защиты. Несмотря на то что в Латвии уже несколько лет активно укрепляется готовность государственных институций и их способность к взаимодействию в кризисных ситуациях, жители нередко остаются в стороне. Например, 58 процентов рижан ожидают от государства более активной и детализированной коммуникации о необходимых действиях в подобных ситуациях. В то же время выявляется противоречие — сами жители проявляют пассивность. В 2024 году лишь 3 процента населения подписались на уведомления государственных или муниципальных учреждений о чрезвычайных ситуациях, и это был самый низкий уровень активности среди всех государств Европейского союза. Кризисная симуляция наглядно показывает необходимость практического вовлечения жителей в различные формы обучения. Способность самостоятельно брать на себя ответственность за безопасность свою и своей семьи имеет решающее значение, поскольку нагрузка на государственные службы в таких ситуациях не позволяет оказать помощь каждому жителю индивидуально», — подчеркивает автор исследования Робертс Китс.