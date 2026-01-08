Рижский ресторан из путеводителя Michelin объявил о закрытии

"С благодарностью и теплом в сердце сообщаем, что TAILS завершает свой путь. Нашими последними рабочими днями будут 8, 9, 10 и 11 января. Эти годы значили для нас очень многое — люди, вкусы, разговоры, эмоции и моменты, которые останутся в памяти. Это не прощание навсегда. TAILS обязательно когда нибудь снова откроет двери в новом месте — когда настанет подходящий момент. Искренняя благодарность каждому, кто был частью этой истории. Приглашаем еще встретиться и вместе закрыть эту главу", - говорится в сообщении.