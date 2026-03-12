ФОТО: после зимы улицы Риги приводят в порядок с помощью десятков единиц техники и рабочих бригад
С прошлой недели в работах по уборке улиц в Риге задействованы 43 единицы техники. Для очистки улиц используется различная техника, а также применяется ручной труд. Работы будут продолжаться до полной уборки всех проезжих частей и тротуаров.
В уборке проезжих частей, велодорожек и мостов задействованы 23 единицы техники. Для обеспечения более качественной и эффективной работы дополнительно привлечены девять рабочих бригад.
Мосты в основном убирают ночью, чтобы не затруднять движение транспорта. По этой же причине по ночам очищают и главные магистральные улицы. В свою очередь менее значимые улицы в микрорайонах убирают в дневное время.
Чтобы во время уборки не допустить образования облаков пыли, в сухую погоду при проведении работ используется также техника для увлажнения.
Для уборки тротуаров в городе задействованы 18 единиц техники с оборудованием для увлажнения. Для очистки пешеходных зон используется комбинированная техника, которая обеспечивает сбор как крупных, так и мелких загрязнений. Работы планируются и проводятся в рабочие дни.
В Старой Риге используется техника наименьшего размера, способная очищать самые узкие и небольшие тротуары старого города.
В этом зимнем сезоне жителям было выдано почти 27 тонн противоскользящего материала. С конца ноября он бесплатно был доступен в центрах жителей микрорайонов Риги, а также в местах, указанных Департаментом внешнего пространства и мобильности.