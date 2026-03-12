Возвращение в Латвию в условиях кризиса: что обязан оплатить туроператор
Фото: Shutterstock
Туроператор обязан обеспечить путешественникам необходимое размещение на срок не более трех ночей на одного человека, если из-за неизбежных и чрезвычайных обстоятельств невозможно обеспечить возвращение в запланированное время.
В Латвии

Возвращение в Латвию в условиях кризиса: что обязан оплатить туроператор

Отдел информации

Otkrito.lv

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и частичного закрытия воздушного пространства у части путешественников возникли трудности с возвращением в Латвию. Что надо знать?

Обязанности поставщика комплексного туристического пакета и права путешественника таковы:

1. Размещение на срок до трех ночей

Туроператор обязан обеспечить путешественникам необходимое размещение на срок не более трех ночей на одного человека, если из-за неизбежных и чрезвычайных обстоятельств невозможно обеспечить возвращение в запланированное время. Это предусмотрено пунктом 114 правил Кабинета министров №380.

2. Действия после истечения трех ночей

Если туроператор уже обеспечил размещение на трое суток, а у путешественника возникают дополнительные расходы на пребывание или другие траты:

  • рекомендуется немедленно связаться со своей страховой компанией, в том числе по вопросу продления страхового договора;
  • расходы могут быть покрыты тем путешественникам, в чьих полисах предусмотрен риск изменений поездки, а также медицинские и другие связанные с пребыванием расходы — в соответствии с условиями договора, объемом страхового покрытия и лимитом возмещения.

3. Обеспечение репатриации

  • Обеспечение репатриации в первую очередь является обязанностью туроператора.
  • Если путешественник принимает решение самостоятельно приобрести авиабилеты, например, если туроператор не может предоставить их в ближайшее время, у него сохраняется право получить от туроператора деньги за стоимость этих билетов.
  • Сумма возврата рассчитывается в соответствии с фактическими расходами и действующими нормативными актами.

4. Связь с туроператором и агентствами

Путешественникам рекомендуется:

  • поддерживать прямую связь с туроператором, его местным представителем в пункте назначения или с туристическим агентством, у которого был приобретен комплексный туристический пакет;
  • регулярно следить за информацией в официальных каналах туроператора — на сайте, в мобильном приложении и в социальных сетях.

Если туроператор не выходит на связь, не предоставляет актуальную информацию о ситуации и задерживает возвращение путешественников домой, Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает незамедлительно обращаться в центр. В таком случае ведомство будет вправе принять решение о приостановке действия специального разрешения (лицензии) на срок до шести месяцев, а также применить санкции, предусмотренные Законом о запрете недобросовестной коммерческой практики, за коммерческую практику, не соответствующую профессиональной добросовестности.

В настоящее время PTAC уже начал оценку практики компании SIA Join Up Baltic.

Темы

Центр защиты прав потребителейJoin UP BalticPTAC

Другие сейчас читают