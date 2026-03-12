Возвращение в Латвию в условиях кризиса: что обязан оплатить туроператор

Если туроператор не выходит на связь, не предоставляет актуальную информацию о ситуации и задерживает возвращение путешественников домой, Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает незамедлительно обращаться в центр. В таком случае ведомство будет вправе принять решение о приостановке действия специального разрешения (лицензии) на срок до шести месяцев, а также применить санкции, предусмотренные Законом о запрете недобросовестной коммерческой практики, за коммерческую практику, не соответствующую профессиональной добросовестности.