В отеле говорят: "Не можете платить - уходите". Тысячи туристов оказались в "дубайской западне"
Прилетели на день рождения сына — и потратили почти семь тысяч долларов за неделю. Руководитель компании по развитию бизнеса Goodwill Эмилия Васкес с семьей, как и тысячи туристов, застряли в Дубае из-за войны, и их счета продолжают расти каждый день.
Тысячи туристов, оказавшихся в Дубае после закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке, столкнулись не только с проблемой возвращения домой, но и со значительными финансовыми потерями. Из-за отмененных рейсов люди вынуждены оставаться в одном из самых дорогих туристических направлений мира, оплачивая отели, еду и новые авиабилеты, сообщает Business Insider.
Руководитель компании по развитию бизнеса Goodwill Эмилия Васкес прилетела в Дубай 26 февраля вместе с шестилетним сыном — отметить его день рождения. Во вторник они должны были вылететь домой, однако ситуация резко изменилась, когда США и Израиль нанесли удар по Ирану. В результате воздушное пространство было закрыто, аэропорты приостановили работу, и тысячи путешественников, в том числе Васкес, оказались заперты в ОАЭ.
Война создала туристам не только логистические, но и серьёзные финансовые трудности. Хотя 1 марта Управление гражданской авиации ОАЭ объявило, что государство покроет «все расходы на проживание задержанных пассажиров», когда и как именно будет выплачена компенсация — по-прежнему неизвестно.
Эмилия Васкес остановилась в пятизвездочном отеле Taj Dubai, где ночь стоит около 300 долларов. По ее словам, ежедневные расходы составляли около 500 долларов, а к четвергу она потратила уже 6800 долларов — и была в нескольких тысячах долларов от лимита кредитной карты. «Я несу ответственность за оплату отеля, а администрация буквально говорит: если не можете себе это позволить — ищите другое место. Я не чувствую себя в безопасности, если уйду отсюда. Поэтому каждый день продлеваю проживание», — рассказала женщина.
В пятницу ей все же удалось покинуть город после того, как некоторые авиакомпании частично возобновили рейсы. Однако многие туристы по-прежнему остаются в стране, и их расходы продолжают расти — особенно из-за резко подорожавших билетов.
Другая туристка, Фейт Шоу, возвращалась в Лондон вместе с отцом после празднования китайского Нового года с семьёй. Им предстояла пересадка в Дубае, однако вместо спокойного транзита в субботу вечером аэропорт встретил их настоящим хаосом.
Пассажирам выдали ваучеры на питание и проживание в четырехзвездочном отеле рядом с аэропортом — но лишь на четыре ночи. Затем женщине и ее отцу пришлось самостоятельно оплачивать номер в Hampton by Hilton Dubai Al Barsha по 112 долларов за ночь. Путешественники надеются получить компенсацию в следующем месяце.
Управляющий апартаментами Coral Cove, сдающий три квартиры в Дубае, рассказал, что помогает застрявшим туристам: предлагает бесплатное жилье или размещение по символической цене около 40 долларов за ночь вместо обычных 110.
Единственное, что обходится дороже жилья, — это транспорт. Состоятельные туристы едут на машинах в Оман и Саудовскую Аравию, чтобы улететь оттуда. Некоторые арендуют частные самолеты, тратя более 200 тысяч долларов. Спрос на такие рейсы резко вырос после обострения конфликта с Ираном.
Война на Ближнем Востоке спровоцировала резкий рост цен на авиационное топливо и нефть, а частичное закрытие воздушного пространства вынуждает самолеты летать по более длинным маршрутам. Это увеличивает расходы авиакомпаний, которые перекладывают их на пассажиров. Эксперты предупреждают: если конфликт продолжится, билеты подорожают еще больше.