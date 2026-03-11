В отеле говорят: "Не можете платить - уходите". Тысячи туристов оказались в "дубайской западне"

Эмилия Васкес остановилась в пятизвездочном отеле Taj Dubai, где ночь стоит около 300 долларов. По ее словам, ежедневные расходы составляли около 500 долларов, а к четвергу она потратила уже 6800 долларов — и была в нескольких тысячах долларов от лимита кредитной карты. «Я несу ответственность за оплату отеля, а администрация буквально говорит: если не можете себе это позволить — ищите другое место. Я не чувствую себя в безопасности, если уйду отсюда. Поэтому каждый день продлеваю проживание», — рассказала женщина.