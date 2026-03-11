Весеннее обновление дома без лишних затрат: что советует сделать дизайнер интерьеров

Гостиная. Дизайнер интерьеров отмечает, что именно гостиная эффектнее всего преображается при весеннем обновлении. Он рекомендует заменить тяжелые зимние пледы на более легкие, обновить чехлы подушек, выбрав яркие или нежные оттенки, а зимний декор убрать на хранение. Свежие акценты, такие как подушки с весенними мотивами, небольшие растения или декоративные вазы, наполнят пространство цветом и энергией. "Зонирование гостиной с учетом привычек сделает пространство организованным и уютным. Уголок для чтения, небольшая зона для хобби и продуманные места для хранения игр или электроники помогают поддерживать порядок и одновременно упрощают повседневную жизнь. Использование корзин и подносов для хранения подушек, пледов и мелких предметов уменьшает визуальный шум, но помогает держать все под рукой. Секция для ТВ и полки выглядят эстетичнее, когда вещи сгруппированы по функциям, а декоративные детали минимальны. Даже такие небольшие изменения наполнят дом легкостью и светом и подготовят его к весенним дням", – отмечает Римкус.