Весеннее обновление дома без лишних затрат: что советует сделать дизайнер интерьеров
С приходом весны дом естественным образом превращается в место для вдохновляющего обновления. Светлое время суток становится длиннее, и более яркий свет солнца высвечивает незамеченные ранее уголки, скопившиеся вещи и привычные детали, из которых складывается ощущение уюта. Это время года – хорошая возможность переосмыслить, что действительно необходимо вашему дому, и создать пространство, которое не только удобно для повседневной жизни, но и наполнено ощущением свежести и легкости.
"Весна – это естественный момент, чтобы остановиться и посмотреть, как дом на самом деле функционирует в повседневной жизни. Небольшие изменения, такие как расчистка поверхностей, организация вещей и выделение каждому предмету своего места, делают пространство более легким и функциональным. Такие изменения упрощают быт и позволяют в полной мере насладиться простыми радостями весны у себя дома", – отмечает руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Сезонное обновление в каждой комнате
За зиму в доме часто скапливается не только одежда. Тяжелый текстиль, сезонные вещи и предметы повседневного пользования, оставленные "пока что здесь", незаметно накапливаются и загромождают физическое и визуальное пространство. Сезонное обновление возвращает в пространство баланс: стирка и хранение зимних одеял и пледов, пересмотр гардероба и уборка вещей для зимы мгновенно освобождают место. Если оставить только то, что используется и приносит радость, системы хранения останутся функциональными и не будут переполнены.
Дизайнер интерьеров советует начать обновление с самых заметных зон. Расчистка кухонных столешниц, обеденных и журнальных столов, а также поверхностей в прихожей мгновенно создает ощущение порядка. Когда взгляд не цепляется за лишние предметы, комнаты кажутся спокойнее, светлее и просторнее, а закрытые системы хранения и контейнеры помогают сохранить порядок надолго.
Кухня. Весеннее обновление кухни – это одновременно практичный и вдохновляющий процесс. Шкафы можно реорганизовать по зонам активности, например, приготовление еды, выпечка или продукты для завтрака, чтобы часто используемые вещи всегда были под рукой, а редко используемые хранились повыше или подальше на полках.
"Сезонные перемены, такие как уборка массивной зимней посуды и специй, которые используются в основном для блюд холодного сезона, сделают повседневные процессы на кухне более эффективными. Прозрачные банки и контейнеры для сыпучих продуктов, аккуратная полка для специй и продуманная группировка кухонных принадлежностей сохранят поверхности чистыми, упростят рабочий процесс и создадут пространство для весенней свежести и легкости", – говорит Римкус.
Спальня. В спальне весной полезно провести ревизию гардероба, убрав вещи для зимнего сезона на хранение. Также стоит сменить постельные принадлежности: зимние одеяла отправить в шкаф и достать более легкие весенние покрывала, а наволочки и пледы обновить в более светлых и воздушных оттенках. Всего несколько ярких акцентов, вроде покрывала или декоративной подушки, могут мгновенно поднять настроение и создать атмосферу новизны.
Прихожая. "Прихожая часто задает тон всему дому. Начните с тщательной уборки, чтобы избавиться от зимней пыли, и добавьте новый, яркий придверный коврик, который станет символом весеннего обновления. Если оставить на виду только ту верхнюю одежду и обувь, которыми вы пользуетесь постоянно, пространство мгновенно станет легче. Настенные крючки, небольшие полки и корзины для разных мелочей, таких как ключи, шарфы и сумки, помогают держать беспорядок под контролем. Вертикальные системы хранения или многофункциональная мебель, например, скамьи с отделениями для хранения, помогают максимально использовать компактные пространства, не перегружая их", – отмечает Римкус.
Ванная комната. Даже небольшие изменения в ванной комнате могут преобразить повседневные процедуры. Предназначенную для зимы косметику и средства по уходу можно убрать подальше, а необходимые для весны – разместить на виду, например, используя настенные полки, не требующие сверления. Замена полотенец, коврика для ванны или шторы для душа на изделия более светлых оттенков и свежих текстур поможет завершить сезонное обновление интерьера. В свою очередь благодаря органайзерам для ящиков и полок нужные вещи всегда будут под рукой, а вид ванной комнаты останется аккуратным.
Гостиная. Дизайнер интерьеров отмечает, что именно гостиная эффектнее всего преображается при весеннем обновлении. Он рекомендует заменить тяжелые зимние пледы на более легкие, обновить чехлы подушек, выбрав яркие или нежные оттенки, а зимний декор убрать на хранение. Свежие акценты, такие как подушки с весенними мотивами, небольшие растения или декоративные вазы, наполнят пространство цветом и энергией. "Зонирование гостиной с учетом привычек сделает пространство организованным и уютным. Уголок для чтения, небольшая зона для хобби и продуманные места для хранения игр или электроники помогают поддерживать порядок и одновременно упрощают повседневную жизнь. Использование корзин и подносов для хранения подушек, пледов и мелких предметов уменьшает визуальный шум, но помогает держать все под рукой. Секция для ТВ и полки выглядят эстетичнее, когда вещи сгруппированы по функциям, а декоративные детали минимальны. Даже такие небольшие изменения наполнят дом легкостью и светом и подготовят его к весенним дням", – отмечает Римкус.
Принципы обновления во всех комнатах просты: каждый предмет должен иметь свое место. Когда системы хранения отражают реальные привычки и распорядок дня, наведение порядка становится естественной частью жизни, а не дополнительной обязанностью. Даже небольшие улучшения, такие как порядок в ящике, расчищенная полка или четко определенная зона для конкретных занятий, могут изменить атмосферу всего дома. "Организованный дом не требует больше пространства – он требует решений, которые отражают реальный образ жизни людей. Продуманные изменения этой весной помогут создать более легкое и спокойное пространство – дом, который способствует повседневному благополучию и дарит простую радость от нахождения в нем", – подчеркивает дизайнер интерьеров.