В четверг весеннюю погоду испортят дожди

Осадки вероятны как ночью, так и днем. Местами возможен туман, а временами небо будет проясняться. Ожидается слабый и умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +1…+6 градусов, днем составит +9…+14 градусов, в Курземе и на севере Видземе - до +4…+8 градусов.