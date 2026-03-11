Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:05
В четверг весеннюю погоду испортят дожди
В четверг местами в Латвии ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.
Осадки вероятны как ночью, так и днем. Местами возможен туман, а временами небо будет проясняться. Ожидается слабый и умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +1…+6 градусов, днем составит +9…+14 градусов, в Курземе и на севере Видземе - до +4…+8 градусов.
В Риге в ближайшие сутки усилится облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в столице ночью составит +6 градусов, днем - до +11 градусов.