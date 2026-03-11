Почему несколько сотен евро превратились в десятки тысяч? Cдающие квартиры через Booking и Airbnb требуют ясности
Нужно ли менять порядок применения налога на добавленную стоимость (НДС) для предпринимателей, которые используют иностранные цифровые платформы — такие как Booking или Airbnb? Этот вопрос во вторник, 10 марта, продолжает обсуждать комиссия Сейма по бюджету и финансам.
Дискуссии о применении НДС к предпринимателям, которые используют иностранные цифровые платформы, такие как Booking, Airbnb, Facebook или Google, в Латвии продолжаются уже несколько лет. Малые предприниматели и отраслевые организации отмечают, что применение действующего регулирования на практике создало существенные проблемы, сообщает LSM+.
В Латвийской ассоциации малых и средних предприятий пояснили, что специальный порядок регистрации по НДС, вступивший в силу 1 июля 2025 года, предусматривает уплату НДС только за услуги, полученные от иностранных платформ — например, комиссионные или рекламные услуги.
Однако на практике многие предприниматели после регистрации в этом режиме получили требования уплатить НДС также за последние три года со всего оборота. Это создало значительную финансовую нагрузку и может поставить под угрозу деятельность малых предприятий.
Аналогичную позицию высказывает и Латвийская торгово-промышленная палата, отмечая, что при применении регулирования возникали неясности и коммуникация со стороны государственных учреждений была недостаточно четкой. Поэтому организация предлагает ввести разовый переходный период, который позволил бы предпринимателям урегулировать налоговые обязательства, уплачивая НДС только за полученные услуги платформ.
На заседании представители предпринимателей подчеркнули, что нынешняя ситуация для многих стала неожиданностью. Представитель арендодателей Агрис Гауениетис отметил, что многие небольшие арендодатели ранее добросовестно декларировали доходы и платили налоги, поэтому с надеждой ожидали новое регулирование. Однако после регистрации часть предпринимателей получила от СГД расчеты по уплате НДС за предыдущие три года со всего оборота. По его словам, для многих это стало шоком: изначально речь шла о нескольких сотнях евро, однако после перерасчетов некоторым предпринимателям были начислены десятки тысяч евро. Гауениетис предупредил, что такая ситуация может удержать часть малых предпринимателей от легальной деятельности или даже вынудить их прекратить бизнес.
Член правления Латвийской ассоциации малых и средних предприятий Анна Озола добавила, что в Латвии 93% компаний — микропредприятия с числом работников до девяти человек, поэтому недопустимо применять налоговые расчеты задним числом. По ее мнению, это подрывает доверие к государству и ухудшает предпринимательскую среду.
Генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке пояснила, что обязанность регистрироваться в реестре плательщиков НДС для трансграничных сделок действует уже с 2010 года и касается не только услуг размещения, но и других операций на цифровых платформах — например, рекламы в социальных сетях или торговли товарами в интернете.
Она подчеркнула, что информация об этих требованиях была доступна как в законах, так и в методических материалах и семинарах службы, однако признала, что ведомство не всегда могло индивидуально разъяснить обязанности каждому предпринимателю.
В то же время она отметила, что незнание не освобождает от налоговых обязательств, а СГД не имеет права игнорировать законы, принятые Сеймом. По данным службы, в сентябре прошлого года в специальном режиме НДС были зарегистрированы около тысячи лиц, ведущих хозяйственную деятельность, а сейчас — уже около 2600.
Парламентский секретарь Министерства финансов Янис Упениекс из «Нового Единства» подчеркнул, что само регулирование не является новым. По его словам, проблема обострилась после того, как в Европейском союзе был введен механизм, позволяющий налоговым администрациям получать от цифровых платформ информацию о совершенных на них сделках. После получения этих данных было установлено, что часть предпринимателей платили налоги в соответствии с законом, а в других случаях этого не происходило.
В то же время Упениекс предупредил, что возможная налоговая амнистия не будет простым решением, поскольку это означало бы возврат налогов тем предпринимателям, которые ранее добросовестно их уплатили, что негативно сказалось бы на государственном бюджете.
Он также отметил, что СГД в это время активно разъясняла регулирование и общалась с предпринимателями, однако напомнил: налоги — это не наказание, а общее соглашение общества о том, как финансируются государственные услуги.
В конце заседания комиссия Сейма по бюджету и финансам договорилась обратиться к Кабинету министров с призывом подготовить решение сложившейся ситуации. Кабинет министров должен представить решение до 14 апреля.