Почему несколько сотен евро превратились в десятки тысяч? Cдающие квартиры через Booking и Airbnb требуют ясности

На заседании представители предпринимателей подчеркнули, что нынешняя ситуация для многих стала неожиданностью. Представитель арендодателей Агрис Гауениетис отметил, что многие небольшие арендодатели ранее добросовестно декларировали доходы и платили налоги, поэтому с надеждой ожидали новое регулирование. Однако после регистрации часть предпринимателей получила от СГД расчеты по уплате НДС за предыдущие три года со всего оборота. По его словам, для многих это стало шоком: изначально речь шла о нескольких сотнях евро, однако после перерасчетов некоторым предпринимателям были начислены десятки тысяч евро. Гауениетис предупредил, что такая ситуация может удержать часть малых предпринимателей от легальной деятельности или даже вынудить их прекратить бизнес.