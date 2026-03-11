Министр экономики назвал меру, которую могут применить в Латвии из-за роста цен на топливо
Если рост цен на топливо в Латвии окажется не краткосрочным, власти могут вернуться к вопросу о снижении акциза. Министр экономики Виктор Валайнис считает, что такой шаг был бы проще и эффективнее, чем введение предельных цен, и уже на этой неделе ждет от топливных торговцев объяснений по поводу подорожания на заправках.
По словам министра, введение предельных цен было бы административно сложным и дорогостоящим, в то время как снижение акциза могло бы дать аналогичный эффект и в то же время было бы проще в выполнении. Такой инструмент также позволит более четко сбалансировать воздействие на государственный бюджет, поскольку часть потерянных доходов можно будет компенсировать за счет поступлений от налога на добавленную стоимость.
Виктор Валайнис сообщил, что в четверг, 12 марта, в Министерстве экономики запланирована встреча с розничными продавцами топлива для обсуждения ценообразования. По его словам, он ожидает объяснений от торговцев по поводу изменения цен на заправках.
Чтобы убедиться, что торговцы могут обосновать "каждый цент повышения цен на топливо", проводятся "довольно строгие проверки", сказал Валайнис. Совет по конкуренции также следит за ситуацией и оценивает происходящее на рынке, чтобы убедиться, что повышение цен экономически оправдано.
Валайнис ожидает от торговцев объяснений, почему падение цен на мировом рынке не происходит так же быстро в розничном секторе. На практике часто случается так, что цены резко растут, когда нефть дорожает на мировом рынке, но не падают так же быстро, когда цена на нефть снижается.
Как сообщалось, Венгрия и Хорватия ввели предельные цены на топливо из-за резкого роста цен на нефть на мировом рынке, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями в поставках.