Министр экономики назвал меру, которую могут применить в Латвии из-за роста цен на топливо

По словам министра, введение предельных цен было бы административно сложным и дорогостоящим, в то время как снижение акциза могло бы дать аналогичный эффект и в то же время было бы проще в выполнении. Такой инструмент также позволит более четко сбалансировать воздействие на государственный бюджет, поскольку часть потерянных доходов можно будет компенсировать за счет поступлений от налога на добавленную стоимость.