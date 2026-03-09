"Абсолютно неприемлемо": торговцев топливом вызывают "на ковер" из-за резкого роста цен
Политики пообещали потребовать у торговцев топливом объяснений по поводу резкого роста цен, а также обещают искать решения этой проблемы, прозвучало в понедельник после заседания по сотрудничеству коалиционных партий.
Как заявила СМИ премьер-министр Эвика Силиня, правительство готово действовать, если цены на нефть начнут расти очень стремительно.
Премьер отметила, что министр экономики Виктор Валайнис и министр климата и энергетики Каспар Мелнис уже встретились с представителями нефтяной отрасли и готовы обсуждать, что делать, чтобы ситуация не переросла в кризис.
Валайнис заявил, что происходящее сейчас в розничной торговле, на автозаправочных станциях, абсолютно неприемлемо, и уже на этой неделе планируется вызвать торговцев топливом, чтобы они дали объяснение, «как получается, что цены на топливо сейчас так стремительно растут».
Валайнис напомнил, что соответствующие учреждения, следящие за соблюдением конкурентного права, также наблюдают за этим вопросом, и торговцам топливом придется суметь объяснить, почему произошел такой скачок цен. Параллельно планируется обсуждать возможные решения, чтобы уменьшить его влияние на народное хозяйство.
Отвечая на вопрос агентства LETA о том, могла бы Латвия последовать примеру Хорватии и установить предельные цены на бензин и дизельное топливо, Валайнис сказал, что это фискальный инструмент, у которого есть своя цена. Он указал, что в Латвии такое решение обошлось бы в несколько десятков миллионов евро в месяц.
Он отметил, что сначала необходимо разобраться, насколько добросовестно применяется нынешнее повышение цен. На этой неделе запланирована встреча с торговцами топливом и обсуждение того, как снизить эту нагрузку на жителей и экономику в целом.
«Предел цен — это один из [инструментов], это влияние в несколько десятков миллионов евро. Возможны и различные налоговые инструменты, которые сейчас обсуждаются, но нам нужно найти наилучшее решение, чтобы помочь экономике и дальше функционировать», — сказал Валайнис, добавив, что до конкретного решения пока еще не дошли.
Руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев также отметил, что необходимо встретиться с торговцами топливом, чтобы прийти к решениям, отвечающим интересам всего общества.
Кроме того, Шуваев счел, что, возможно, следовало бы встретиться и с представителями коммерческих банков, поскольку появляются новости о возможном росте процентных ставок. По его мнению, коммерческие банки должны проактивно думать о том, какие решения можно предложить жителям, так как у большинства договоры заключены по плавающим процентным ставкам, и любое повышение люди почувствуют на себе.
Как уже сообщалось, в крупнейших сетях автозаправочных станций Латвии средняя цена дизельного топлива с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке выросла примерно на 20%, тогда как цена бензина марки 95 увеличилась на 5-7%.
Если нынешняя геополитическая ситуация сохранится, в компании в ближайшие недели прогнозируют дальнейший рост цен на топливо.