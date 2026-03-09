Марина Ребека, Элина Гаранча и Людовик Тезье будут блистать в спектаклях оперы "Аида" в Латвийской Национальной опере

«Особенный момент наступает тогда, когда мировые звезды оперы, которых мы обычно слышим в Вене, Милане или Нью-Йорке, снова встречаются в Риге — у себя дома. Марина Ребека и Элина Гаранча — признанные на международном уровне оперные певицы, чьи голоса несут имя нашей страны по всему миру. Возможность услышать их вместе с всемирно известным баритоном Людовиком Тезье на сцене Латвийской Национальной оперы — действительно уникальна. Леонард Бернстайн говорил, что музыка способна выразить то, что невозможно сказать словами. Поддержка спектаклей оперы “Аида” — это вклад как в высокую культуру, так и в наше стремление к совершенству — способность отсюда достигать важнейших сцен мира», — отмечает старший вице-президент Signet Bank Инета Доне.