Марина Ребека, Элина Гаранча и Людовик Тезье будут блистать в спектаклях оперы "Аида" в Латвийской Национальной опере
Спектакли оперы Джузеппе Верди «Аида» 15 и 17 марта впишут новую яркую страницу в историю Латвийской Национальной оперы.
В ролях Аиды и Амнерис в этих постановках засияют самые яркие латвийские оперные звезды — Марина Ребека и Элина Гаранча. Партию Амонасро исполнит всемирно известный французский баритон Людовик Тезье (Ludovic Tézier), который впервые выступит в Латвии. В роли Радамеса выступит звучный тенор Ираклий Кахидзе (Irakli Kakhidze). Дирижировать спектаклем будет талантливый итальянский дирижер нового поколения Лоренцо Пассерини (Lorenzo Passerini), который также впервые выступит в Латвии. Главный партнер спектаклей оперы «Аида» — Signet Bank.
«Мы искренне гордимся тем, что этой весной на сцене Латвийской Национальной оперы соберутся столь выдающиеся артисты. Это событие особенное в истории нашей оперы, и мы очень рады пережить этот момент вместе с нашими зрителями», — говорит член правления Латвийской Национальной оперы и балета Астра Ирмея-Шефере.
«Особенный момент наступает тогда, когда мировые звезды оперы, которых мы обычно слышим в Вене, Милане или Нью-Йорке, снова встречаются в Риге — у себя дома. Марина Ребека и Элина Гаранча — признанные на международном уровне оперные певицы, чьи голоса несут имя нашей страны по всему миру. Возможность услышать их вместе с всемирно известным баритоном Людовиком Тезье на сцене Латвийской Национальной оперы — действительно уникальна. Леонард Бернстайн говорил, что музыка способна выразить то, что невозможно сказать словами. Поддержка спектаклей оперы “Аида” — это вклад как в высокую культуру, так и в наше стремление к совершенству — способность отсюда достигать важнейших сцен мира», — отмечает старший вице-президент Signet Bank Инета Доне.
Марина Ребека — одна из самых выдающихся сопрано нашего времени, которую публика и критики хвалят за удивительный тембр, превосходное музыкальное чувство, безупречную технику и притягательную сценическую харизму. С 2009 года, когда она получила международное признание на Зальцбургском фестивале, выступив под руководством маэстро Риккардо Мути, артистка регулярно выступает в крупнейших концертных залах и оперных театрах мира.
Путь выдающегося меццо-сопрано своего поколения Элины Гаранчи от Риги до самых престижных оперных сцен мира характеризуется исключительным художественным мастерством и настойчивостью. Завоевывая признание критиков и восхищая слушателей по всему миру, она стала одной из значимых фигур в классической музыке.
Людовик Тезье — один из ведущих баритонов мира, чей благородный тембр, безупречную технику, утонченный музыкальный интеллект и драматическое исполнение высоко ценят как слушатели, так и критики на крупнейших сценах мира.
Поздний шедевр Джузеппе Верди «Аида» рассказывает о трагической любви эфиопской принцессы и египетского военачальника и уже более 150 лет возрождается на сценах оперных театров по всему миру в самых разных интерпретациях. Поставленная в 1998 году «Аида» в Латвийской Национальной опере с сценографией и костюмами Илмара Блумбергса и режиссурой Мары Кимеле стала одним из краеугольных камней репертуара Латвийской Национальной оперы.
Билеты на спектакли оперы «Аида» распроданы.