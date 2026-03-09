В Риге состоится 12-я вечеринка BACK TO VESNA с хитами 2000-х

Саша Коврига — тот самый диджей, который не просто ставит музыку, а танцует вместе с залом. Уже больше 15 лет он за пультом, и каждый его сет — это не просто треки, а настоящая энергия, драйв и атмосфера, которую не забудешь. Но Саша — не только про вечеринки. Он основал CKgroup Sound&Light — компанию, которая делает свет, звук и технику на уровне «вау». Ну а благодаря его опыту в техническом продакшене, можно быть уверенным — проект BACK TO всегда будет отличаться от любого другого мероприятия. Это не просто дискотека — это грандиозное шоу, в котором все продумано до мелочей: от света и звука до атмосферы, в которую хочется возвращаться снова и снова.