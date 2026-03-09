В Риге состоится 12-я вечеринка BACK TO VESNA с хитами 2000-х
Раз в сезон проект BACK TO собирает всех, кто вырос под лучшие русские песни — от золотых 00-х до горячих хитов сегодняшнего дня. Это больше, чем просто вечеринка — это саундтрек к вашей жизни, проверенный временем и воспоминаниями.
Родион Гордин — имя, которое знают все, кто хоть раз включал радио в Латвии. Один из самых популярных радио-диджеев в стране, чьи голос и плейлисты создают настроение на тысячи километров вокруг. Но эфиром все не ограничивается. Родион — резидент лучших ночных клубов, человек, который стоял у истоков первых тусовок от EHR Русские хиты. Именно он делал так, чтобы эти вечеринки собирали толпы — и никто не хотел уходить до самого утра. Он делил сцену с такими артистами, как DJ SMASH, Filatov & Karas, Astero и другими топовыми диджеями. Но и сам — не только за пультом: Родион пишет музыку, делает ремиксы, продюсирует треки. В его портфолио — сотрудничество с Максом Барских, артистами из Латвии, Европы и даже США.
Саша Коврига — тот самый диджей, который не просто ставит музыку, а танцует вместе с залом. Уже больше 15 лет он за пультом, и каждый его сет — это не просто треки, а настоящая энергия, драйв и атмосфера, которую не забудешь. Но Саша — не только про вечеринки. Он основал CKgroup Sound&Light — компанию, которая делает свет, звук и технику на уровне «вау». Ну а благодаря его опыту в техническом продакшене, можно быть уверенным — проект BACK TO всегда будет отличаться от любого другого мероприятия. Это не просто дискотека — это грандиозное шоу, в котором все продумано до мелочей: от света и звука до атмосферы, в которую хочется возвращаться снова и снова.
Уже в 12-й раз BACK TO VESNA собирает своих!
- Двери в 22.30
- Начало в 23:00
- Продолжительность мероприятия - 4 часа (до 03:00).
Категории билетов:
- 15 евро - стандартный билет
- 20 евро - покупая билет на входе на мероприятие
- Скидка 10% при покупке от 6 билетов.
Дополнительная информация по номеру: 22300498.
Видео с прошлого мероприятия