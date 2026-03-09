Пугающие картины на озере Каниерис - погибло большое количество рыбы. Что случилось?

На вопрос, обязана ли компания предпринимать меры для уменьшения гибели рыбы, Ансоне ответила: «Нет, наши обязанности этого не предусматривают. Нужно учитывать, что Каниерис — очень большой водоем, где зимой практически невозможно провести меры, которые существенно повлияли бы на ситуацию. В долгосрочной перспективе самым важным фактором для лучшей зимовки рыбы был бы более высокий уровень воды в озере. Однако этому исторически противятся жители, живущие рядом. Оптимальный уровень воды определен в плане охраны природы Кемерского национального парка, и его регулирует Управление охраны природы».