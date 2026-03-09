Пугающие картины на озере Каниерис - погибло большое количество рыбы. Что случилось?
В социальных сетях распространилось видео с жуткой картиной у озера Каниерис — на нем видно большое количество погибшей рыбы. Специалисты поясняют, что произошло.
Kas Jauns Avīze связалась с автором видео, размещенного в соцсетях, и выяснила, что погибшую рыбу на озере снимали в последний день февраля.
«Я была там в субботу, тогда и сняла. Вид ужасный, везде мертвая рыба. Вдоль берега, на льду, в озере. Озеро полно мертвой рыбы! Я не увидела ни одной живой рыбки», — рассказала очевидец.
Под видео появилось множество комментариев. Люди писали:
- «Рыба задохнулась. Раньше люди, жившие у озер, регулярно ломали лед, чтобы у рыбы был кислород. Часто в проруби вставляли ветвистое дерево, которое двигали — так поступало больше воздуха».
- «Жаль, конечно, но природа все расставляет по своим местам».
- «Не рассказывайте, что все это из-за морозов. Бывали зимы и суровее, и с озером Каниерис ничего не происходило».
Что говорит управляющий
В мае 2025 года Управление охраны природы объявило конкурс на право аренды с целью выбрать нового управляющего озером Каниерис, который сможет обеспечить сохранение и развитие экосистемы. Победителем стало предприятие экологических решений Ecosoul, специализирующееся на сохранении биоразнообразия, исследованиях и устойчивом управлении природными ресурсами.
Kas Jauns Avīze попросила прокомментировать ситуацию с погибшей рыбой — можно ли считать столь большой ее объем нормальным явлением, учитывая, что в озере и раньше фиксировалась гибель рыбы от нехватки кислорода.
Специалист по коммуникациям компании Ecosoul Лига Ансоне пояснила: «Озеро Каниерис — мелководное озеро лагунного типа. В суровые зимы, как эта, толстый слой льда и снега ограничивает доступ кислорода к воде, в результате происходит естественный процесс — удушье рыбы. Этот эффект еще усиливают сернистые источники, впадающие в озеро и уменьшающие содержание кислорода в воде. Несмотря на это, после таких зим экосистема восстанавливается».
Должны ли были предпринимать меры?
На вопрос, обязана ли компания предпринимать меры для уменьшения гибели рыбы, Ансоне ответила: «Нет, наши обязанности этого не предусматривают. Нужно учитывать, что Каниерис — очень большой водоем, где зимой практически невозможно провести меры, которые существенно повлияли бы на ситуацию. В долгосрочной перспективе самым важным фактором для лучшей зимовки рыбы был бы более высокий уровень воды в озере. Однако этому исторически противятся жители, живущие рядом. Оптимальный уровень воды определен в плане охраны природы Кемерского национального парка, и его регулирует Управление охраны природы».
Что говорят защитники природы
Аналогичное мнение у Управления охраны природы. Руководитель отдела коммуникации и дизайна департамента коммуникации и экологического образования Илзе Рейника сообщила Kas Jauns Avīze, что гибель рыбы от нехватки кислорода в озере Каниерис наблюдалась и раньше:
«Это повторяется в суровые зимы, когда мелководные озера покрыты толстым слоем льда. Кроме того, в озеро Каниерис впадают сернистые источники, которые еще больше уменьшают и без того небольшое количество кислорода в воде».
По ее словам, возможности, которые могли бы существенно улучшить ситуацию, практически отсутствуют.
«Ранее предпринимались попытки делать проруби и закачивать кислород, но эффект таких мер очень локален, требует больших ресурсов и круглосуточного контроля. С учетом площади озера их влияние на общую ситуацию остается незначительным.
Любые изменения уровня воды сейчас могли бы даже ухудшить положение. Хотя в такие зимы влияние на рыбные ресурсы неизбежно, даже самые суровые зимы никогда полностью не уничтожали рыбу в озере».
Собирать рыбу или нет?
На вопрос, будет ли проводиться сбор и утилизация погибшей рыбы, представитель Ecosoul пояснила, что организовывать сбор не планируется.
«Для этого нет ни практического, ни экологического основания. Гибель рыбы от нехватки кислорода — естественный процесс, который периодически происходит в мелководных водоемах.
Погибшая рыба не становится отходами, а остается частью экосистемы. Она возвращается в пищевую цепь и становится источником питания для других видов».
Например, ранней весной погибшую рыбу активно поедают рыбоядные птицы и хищные млекопитающие. Часть рыбы остается в воде, где ее разлагают микроорганизмы, бактерии и беспозвоночные. Питательные вещества возвращаются в водную среду и используются для роста растений и донных организмов. Такая циклическая динамика характерна для естественных экосистем, и вмешательство человека не требуется.
В качестве примера Ансоне привела ситуацию в Северной Америке: на естественных нерестилищах лосося самки погибают вскоре после нереста. Когда европейские колонисты начали вылавливать этих рыб после икрометания, численность молоди резко сократилась. Оказалось, что на телах погибших лососей развивается кормовая база для мальков — мелкие водные организмы.
«Коренные народы Америки никогда массово не вылавливали самок лосося после нереста, потому что знали о такой связи», — пояснила она.
Также Ансоне отметила: «В Латвии аэрация воды в суровые зимы появилась только с развитием крупных рыбных хозяйств, где гибель рыбы наносит экономический ущерб. В природных водоемах древние латыши не делали проруби для рыбы».
Что делает самоуправление
Тем временем Государственная служба охраны окружающей среды сообщила Kas Jauns Avīze, что в подобных случаях организацию сбора погибшей рыбы обеспечивает самоуправление.
Специалист по экологическому управлению самоуправления Тукумского края Роберт Шилиньш пояснил, что гибель рыбы в таких озерах — естественный процесс, который время от времени происходит в холодные зимы. В озере Каниерис его особенно усиливает активность сернистых источников.
Юридическим владельцем озера является Управление охраны природы. Сейчас вопрос о сборе погибшей рыбы рассматривает администрация Лапмежциемской волости совместно с Управлением охраны природы.